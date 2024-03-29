Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» объяснили, зачем ехали на Украину Обвиняемые в теракте в «Крокусе» заявили, что ехали в Киев за обещанной наградой

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Далерджон Мирзоев

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» заявили на допросах, что ехали в сторону Украины, чтобы добраться до Киева и получить там вознаграждение, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, их действия голосовыми сообщениями через мессенджер Telegram координировал мужчина под псевдонимом. Предварительно, он сопровождал злоумышленников на этапе подготовки и во время совершения теракта.

По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения, — говорится в сообщении.

Басманный районный суд Москвы ранее арестовал девятого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Им оказался уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года. Его адвокат Маргарита Хорева рассказала, что он частично признал свою вину.

До этого стало известно, что фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов обжаловал свой арест. Он стал третьим обвиняемым, решившим оспорить вердикт о водворении в СИЗО. По данным следствия, он сдал квартиру исполнителям теракта.