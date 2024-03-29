Стало известно, признал ли вину девятый обвиняемый по теракту в «Крокусе» РИА Новости: девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

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Назримад Лутфуллои

Девятый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои частично признал свою вину, заявила его адвокат Маргарита Хорева. При этом, по данным РИА Новости, она не стала сообщать подробности.

[Лутфуллои] частично признает [вину], — приводит агентство слова защитника.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Назримада Лутфуллои до 22 мая 2024 года. Он стал девятым фигурантом уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале.

Лутфуллои 24 года, он проживает в хостеле неподалеку от станции метро «Щелковская». Его задержали вечером 23 марта у здания «Крокус Сити Холла» за вызывающее поведение. Информации о его связях с другими обвиняемыми не приводится.

Дело о теракте ведут сотрудники управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК России. Именно это управление ходатайствовало об аресте всех обвиняемых, среди которых четыре непосредственных исполнителя теракта.

Тем временем в Таджикистане проверяют на связь с исполнителями теракта в Подмосковье 15 человек. Их задержали по подозрению в подготовке терактов в самой республике на праздник Навруз, который отмечается там 21–23 марта.