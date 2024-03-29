Суд отправил в СИЗО девятого фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: t.me/moscowcourts

Назримад Лутфуллои

Басманный районный суд Москвы арестовал девятого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Им оказался уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года.

Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении уроженца Республики Таджикистан Лутфуллои Назримад, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

РИА Новости уточняет, что Лутфуллои 24 года, он проживает в хостеле неподалеку от станции метро «Щелковская». По данным агентства, полиция задержала мужчину вечером 23 марта у здания «Крокус Сити Холла» в ответ на нецензурную брань и вызывающее поведение. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Информации о его связях с другими обвиняемыми не приводится.

В течение недели были арестованы уже восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе». Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что третий фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов обжаловал свой арест. Он стал третьим обвиняемым, решившим оспорить вердикт о водворении в СИЗО. По данным следствия, он сдал квартиру исполнителям теракта.