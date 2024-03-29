Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Алишер Касимов обжаловал арест

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Алишер Касимов

Фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов обжаловал свой арест, следует из картотеки Басманного районного суда Москвы. Он стал третьим обвиняемым, решившим оспорить вердикт о водворении в СИЗО. По данным следствия, он сдал квартиру исполнителям теракта.

[Решение] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ) <...> обжаловано, 28.03.2024, — говорится в карточке на сайте суда.

Столичный суд отправил Касимова под арест 26 марта. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года. По версии следствия, он сдавал трехкомнатную квартиру исполнителям теракта и таким образом познакомился с ними. Сам мужчина утверждает, что не знал о планах террористов.

По данным Telegram-канала «112», Касимов намеревался сдавать квартиру «исключительно славянам» за 60 тысяч рублей. Однако позже он сдал жилье одному из участников нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье Фаридуни Шамсудину.

Как передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), мать мужчины объяснила, что ему предложили за жилье хорошие деньги. Она заверила, что ее «сын хороший, верящий, всем верит», а с другими арестованными не знаком.

Касимов стал третьим фигурантом по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», решившим обжаловать арест. Ранее апелляционные жалобы подали Аминчон и Исроил Исломовы.