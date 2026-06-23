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23 июня 2026 в 06:49

Дело о краже мопеда у сына лидера «Руки вверх» получило продолжение

Защита студента Меркулова обжаловала приговор по краже мопеда у сына Жукова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Адвокаты Максима Меркулова, осужденного на три года принудительных работ за хищение электромопеда, принадлежащего сыну лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова, подали апелляционную жалобу, сообщил РИА Новости защитник Азар Меликахмедов. Студент был признан виновным по решению Останкинского суда Москвы, который также обязал его отчислять 10% от заработка в доход государства.

В жалобе защита настаивает на том, что суд неверно квалифицировал произошедшее, ошибочно трактуя находку как кражу. По словам адвоката, Меркулов не знал владельца и не мог вернуть имущество немедленно, поскольку ориентировался на внешние признаки давно оставленной вещи. Студент не пытался уничтожить встроенный GPS-трекер AirTag, благодаря которому собственник позже и определил местонахождение транспорта.

Мы отправили в суд жалобу. Основные доводы: суд неправильно применил уголовный закон и фактически подменил гражданско-правовую ситуацию с находкой мопеда составом кражи, — уточнил защитник.

Он добавил, что до того, как супруга Сергея Жукова обратилась в полицию, Меркулов уже разместил в чатах объявление о найденном мопеде и сам сообщил о нем в органы. Однако суд расценил эти действия как попытку сокрытия имущества.

Сам мопед вернули владельцам еще в ноябре. Оценка экспертизы составила 374 тыс. рублей, а с учетом запчастей — 451 тыс., хотя защита считает эту сумму завышенной почти вдвое. Теперь дело предстоит пересмотреть вышестоящей инстанции.

Ранее сообщалось, что в Москве грабители поссорились и подрались во время кражи $100 тыс (7,3 млн рублей). Инцидент произошел в районе «Москва-Сити».

Общество
Сергей Жуков
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апелляции
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