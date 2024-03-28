Второй обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал арест Арестованный после теракта в «Крокусе» Исломов-старший обжаловал арест

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Исроил Исломов

Арестованный по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал решение суда о водворении его в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на суде. Он является отцом братьев Аминчона и Диловара, также арестованных по этому делу. Диловар ранее продал автомобиль исполнителям теракта.

Апелляционная жалоба на постановление суда в отношении Исроила Исломова зарегистрирована в суде, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее решение суда обжаловал Аминчон Исломов. Несколькими днями ранее он также заявлял, что не считает себя виновным в произошедшей трагедии. Исломовых арестовали 25 марта. Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта другой обвиняемый — Шамсидин Фаридуни, они отвечали за логистику и транспорт.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что шансы обвиняемого Аминчона Исломова выйти из-под стражи равны нулю. При этом он не исключает, что с вероятностью 10% он может рассчитывать на реабилитацию и в последующем с него могут быть сняты все обвинения. Он напомнил, что мужчина сам явился в полицию сразу же, как узнал, кому именно он продал свой автомобиль. Причастный к преступлению человек не поступил бы так, считает Багатурия.