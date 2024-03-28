Адвокат оценил шансы обвиняемого по делу о теракте Исломова выйти из СИЗО Багатурия: шансы вероятного пособника террористов Исломова выйти из СИЗО нулевые

Фото: t.me/moscowcourts

Аминчон Исломов

Шансы обвиняемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Аминчона Исломова выйти из-под стражи равны нулю, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. При этом юрист считает, что с вероятностью в 10% он может рассчитывать на реабилитацию и в последующем с него могут быть сняты все обвинения. Он напомнил, что мужчина сам явился в полицию сразу же, как узнал, кому именно он продал свой автомобиль. Причастный к преступлению человек не поступил бы так, считает Багатурия.

Шансы на то, что Аминчона Исломова отпустят из-под стражи, равны нулю. <...> Человек, который причастен к преступлению, вряд ли пойдет и будет давать показания по своей инициативе, поэтому, возможно, что он непричастен. Сейчас это должны устанавливать правоохранительные органы, — говорит адвокат.

Юрист напоминает, что в соответствии со ст. 6 УК РФ задачей уголовного судопроизводства является и защита лиц от необоснованного уголовного преследования. Однако, учитывая резонансный характер преступления, шансов выйти из СИЗО у подозреваемого мало, подчеркнул он.

Диловара Исломова, его брата Аминчона Исломова и их отца Исроила Исломова арестовали 25 марта. Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта другой обвиняемый — Шамсидин Фаридуни, они отвечали за логистику и транспорт.

Сегодня Аминчон Исломов обжаловал решение суда об аресте. Несколькими днями ранее он также заявлял, что не считает себя виновным в произошедшем.