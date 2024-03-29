Стало известно, кто занимается расследованием теракта в «Крокусе» ТАСС: дело о теракте ведет управление по расследованию военных преступлений

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Дело о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут сотрудники управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК России, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что именно это управление ходатайствовало об аресте девятерых обвиняемых, среди которых четыре непосредственных исполнителя теракта.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы арестовал девятого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале. Им оказался уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года.

Депутат Европарламента из Нидерландов Марсел де Грааф заявил, что Украина спланировала и оплатила теракт в «Крокус Сити Холле». В своих соцсетях он написал, что для сокрытия причастности Киева к трагедии, в Европе появилась история про «пропаганду, проплаченную Россией», которую запустили спецслужбы Чехии.

Тем временем, в Калужской области появился баннер, призывающий мстить за теракт в «Крокусе». Он был подписан именем депутата местного Заксобрания. Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов осудил появившийся плакат. Он уточнил, что «это не в духе» россиян и пообещал связаться с главой администрации региона.