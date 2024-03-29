В Европе обвинили Украину в теракте в «Крокус Сити Холле» Депутат де Грааф обвинил Украину в финансировании теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Европарламента из Нидерландов Марсел де Грааф заявил, что Украина спланировала и оплатила теракт в «Крокус Сити Холле». На своей странице в Twitter (X) он написал, что для сокрытия причастности Киева к трагедии, в Европе появилась история про «пропаганду, проплаченную Россией», которую запустили спецслужбы Чехии.

Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной, — написал евродепутат.

Ранее умер еще один пострадавший при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, он поступил в стационар с огнестрельными ранениями и находился в крайне тяжелом состоянии. Глава Минздрава выразил соболезнования его родным и близким.

До этого концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев, который выжил в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, рассказал, что нашел пулю в своей спине на следующий день после трагедии. По его словам, после начала стрельбы он почувствовал удар в спину и решил, что это часть обрушившейся стены. После того как обстрел прекратился, журналист ползком добрался до стоянки и уехал с места трагедии на общественном транспорте.