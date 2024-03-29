Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе» Мурашко: в больнице умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент, находившийся в крайне тяжелом состоянии после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», умер в больнице, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, он поступил в стационар с огнестрельными ранениями. Глава Минздрава выразил соболезнования его родным и близким.

К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким, — сказал он.

Мурашко добавил, что сейчас на лечении в медучреждениях Москвы и Подмосковья остаются 69 человек, пострадавших при теракте, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев, который выжил в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, ранее рассказал, что нашел пулю в своей спине на следующий день после трагедии. По его словам, после начала стрельбы он почувствовал удар в спину и решил, что это часть обрушившейся стены. После того как обстрел прекратился, журналист ползком добрался до стоянки и уехал с места трагедии на общественном транспорте.