«Это не в нашем духе»: сенатор о призывах мстить за теракт в «Крокусе» Сенатор Артамонов осудил призыв на баннере в Калужской области мстить за теракт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов осудил появившийся в Калужской области баннер, призывающий мстить за теракт в «Крокус Сити Холле» и подписанный именем депутата местного Заксобрания. Как уточнил сенатор в беседе с НСН, «это не в духе» россиян. Он пообещал связаться с главой администрации региона.

Я против такого подхода, смерть за смерть — это не в нашем духе, это не по-христиански. Я думаю, что вопросы не только к самому депутату, местные власти должны смотреть за этими вещами. Я позвоню главе администрации сейчас и попрошу, чтобы они убрали это, — высказался сенатор.

Начальник управления аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения Наталья Расторгуева в разговоре с изданием отметила, что Законодательное собрание области не имеет отношения к баннеру. Тем временем сам депутат Заксобрания Сергей Кондюрин, чье имя и должность были написаны под призывами на рекламном щите, пока не ответил на запрос НСН. О баннере сообщил изданию один из подписчиков.

Продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что российские артисты слишком рано выпустили альбом в память о жертвах теракта в «Крокусе». По его мнению, сейчас нужно скорбеть вместе с людьми, а давать показательные выступления и записывать песни следует позже.