«Сейчас нужно скорбеть»: продюсер о выпуске нового альбома звезд эстрады Продюсер Рудченко: звезды очень рано выпустили альбом в память о жертвах теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские артисты слишком рано выпустили альбом в память о жертвах теракте в «Крокусе», рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, сейчас нужно скорбеть вместе с людьми, а давать показательные выступления и записывать песни следует позже.

Мне кажется, что это хорошее дело, но я бы выпустил альбом немного позже. Пока рана еще свежа. С момента трагедии не прошла даже одна неделя, но уже возникают такие мысли. Сейчас нужно скорбеть вместе с людьми, а уже позже давать показательные выступления, выпускать альбомы. Наши власти и так оказывают посильное внимание семьям погибших и выплачивают средства, — рассказал Рудченко.

По словам эксперта, могут найтись люди, которые негативно отреагирует на выпуск альбома. Кто-то воспримет это, как попытку поддержать, а кто-то — как способ заработать, пояснил Рудченко.

Выбор композиций понятен. У Эмина Агаларов и его отца даже центр, находившийся в «Крокусе», назывался именем Муслима Магомаева. Их семья долгое время дружила с композиторами, поэтому неудивительно, что наши артисты сейчас записали альбом с его песнями в память о жертвах теракта. Напомню, что песня Магомаева «Журавли» звучала и ранее на акции памяти у места трагедии, — добавил продюсер.

Ранее стало известно, что российские звезды записали альбом с песнями Муслима Магомаева в помощь жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Участие в записи альбома под названием «Голос мой услышь» приняли Валерия, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Ваня Дмитриенко и другие артисты.