Обнаружен возможный криптокошелек заказчиков и террористов из «Крокуса» Террористы из «Крокуса» могли вывести оплату за теракт через криптобиржу ByBit

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

РИА Новости сообщило об обнаружении криптокошелька, которым, предположительно, пользовались заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и его исполнители. Агентство отмечает, что через данный кошелек прошла половина суммы от обещанного гонорара террористам, его адрес был размещен в Telegram-канале, связанном с афганским крылом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) «Голосом Хорасана».

Администратором данного канала указан человек с ником Mavlavi_56, это же имя числится в графе владельца Telegram-канала «Голос Хорасана». Криптокошелек был создан 12 марта на платформе Tronscan, он стал активным на следующий день.

По данным агентства, через «Голос Хорасана» велась вербовка радикалов для террористической атаки на «Крокус, а Mavlavi_56 трижды до совершения теракта публиковал в своем Telegram-канале посты со сбором пожертвований для родственников пленных Муджахидов — Мухаджиров. При этом деньги предлагалось переводить именно на этот криптокошелек, а после 20 марта, когда было осуществлено нападение, сообщения о сборе средств больше не появлялись.