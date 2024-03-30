В Госдуме рассказали о местонахождении кураторов теракта в «Крокусе» Депутат Ивлев: кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кураторы теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», могут находиться в Вашингтоне, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он прокомментировал данные СК РФ, согласно которым, террористы направились в сторону украинской границы, чтобы в дальнейшем пересечь ее и прибыть в Киев за вознаграждением. Ивлев уверен, что это только первые признательные показания.

Это только первые признательные показания исполнителей теракта. Уверен, следствие еще назовет россиянам фамилии киевских организаторов, а потом — и их заокеанских кураторов, — сказал депутат Госдумы.

Ивлев добавил, что Соединенные Штаты активно навязывают всему миру версию о причастности к произошедшему в «Крокус Сити Холле» ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Однако он допустил, что кураторы теракта могут оказаться в Вашингтоне, «несмотря на их лицемерные соболезнования».

Как сообщила ранее пресс-служба Следственного комитета России, исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» признались на допросах, что ехали в сторону Украины для получения вознаграждения в Киеве. В ведомстве уточнили, что действия террористов координировал мужчина под псевдонимом через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.