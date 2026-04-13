13 апреля 2026 в 08:55

Появились новые детали о преступной деятельности похитителей денег Долиной

Лариса Долина
Похитители денег певицы Ларисы Долиной активно использовали криптокошельки в своей преступной деятельности, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела. Помимо этого, фигуранты переписывались с представителями криптобирж. Схема позволяла переводить наличные в цифровые активы.

Вина Цырульниковой А. Н., Леонтьева Д. М., Каменецкого А. И., Основы А. Д. в совершении преступлений <...> подтверждается показаниями осужденной Цырульниковой А. Н., согласно которым она забирала у потерпевших посылки, которые отвозила в пункт обмена криптовалюты,говорится в сообщении.

Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые выходили на связь с территории Украины и вели длительное психологическое давление, еще в 2024 год. Злоумышленники регулярно звонили ей и убеждали перевести накопления на якобы безопасные счета для защиты средств от несуществующих угроз. Под воздействием этих убеждений Долина продала принадлежащую ей квартиру.

До этого сообщалось, что ситуация с квартирой Долиной повлияла на практику оформления сделок с недвижимостью, и риелторы начали вводить дополнительные меры защиты. Теперь при продаже жилья требуется подтверждение от родственников владельц

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
