Случай с квартирой Долиной перевернул рынок жилья

Случай с квартирой исполнительницы Ларисы Долиной заставил риелторов ввести новые правила для безопасности сделки, сообщает Telegram-канал Baza. Для продажи недвижимости теперь нужно подтверждение от родственников собственника.

На канале уточнили, что справок из психдиспансера уже недостаточно, так как по-прежнему существует высокий риск, что продавец оспорит сделку и попытается вернуть квартиру. Теперь риэлторы связываются сразу с несколькими родственниками владельца и в письменном виде просят подтвердить, что человек находится в адекватном состоянии. Если сделать это не получается, агентство может отказаться от сделки, добавили авторы.

Ранее Долина заявила, что завершила сложный период, связанный с историей вокруг квартиры и мошенников. На пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» певица отметила, что всех простила и сосредоточилась на творчестве.

До этого стало известно, что Долиной может грозить штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного водоема. С территории участка артистки в Подмосковье в местный ручей попадает болотная жижа, стекающая по ржавым каналам. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.