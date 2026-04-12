Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 12:08

Случай с квартирой Долиной перевернул рынок жилья

Риэлторы пошли на дополнительные меры безопасности из-за случая с Долиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Случай с квартирой исполнительницы Ларисы Долиной заставил риелторов ввести новые правила для безопасности сделки, сообщает Telegram-канал Baza. Для продажи недвижимости теперь нужно подтверждение от родственников собственника.

На канале уточнили, что справок из психдиспансера уже недостаточно, так как по-прежнему существует высокий риск, что продавец оспорит сделку и попытается вернуть квартиру. Теперь риэлторы связываются сразу с несколькими родственниками владельца и в письменном виде просят подтвердить, что человек находится в адекватном состоянии. Если сделать это не получается, агентство может отказаться от сделки, добавили авторы.

Ранее Долина заявила, что завершила сложный период, связанный с историей вокруг квартиры и мошенников. На пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» певица отметила, что всех простила и сосредоточилась на творчестве.

До этого стало известно, что Долиной может грозить штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного водоема. С территории участка артистки в Подмосковье в местный ручей попадает болотная жижа, стекающая по ржавым каналам. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.

Общество
Лариса Долина
риелторы
квартиры
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.