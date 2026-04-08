Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 17:07

В США раскрыли личность создателя биткоина

NYT: биткоин создал криптограф Адам Бэк

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский журналист Джон Каррейру заявил, что ему удалось раскрыть личность таинственного создателя биткоина — Сатоси Накамото. По его версии, под этим псевдонимом скрывается британский криптограф Адам Бэк, сообщает газета The New York Times.

По утверждению Каррейру, 55-летний Бэк еще в конце 1990-х годов в почтовой рассылке описал практически все ключевые элементы будущей криптовалюты. В ходе своего расследования журналист применил методы компьютерного анализа текстов и составил список из сотен уникальных орфографических и грамматических ошибок, которые, по его данным, совпадают у Бэка и Накамото. Сам Бэк категорически отверг все подобные утверждения, называя совпадения случайными.

В конце концов, это ничего не доказывает. И я вас уверяю, это действительно не я, — заявил он.

Ранее сообщалось, что журналисты провели масштабное расследование для установления личности уличного художника Бэнкси, чья анонимность на протяжении десятилетий оставалась предметом дискуссий. Команда исследователей изучила архивные фотографии, неопубликованные полицейские отчеты США и судебные документы, включая рукописное признание, которое, как утверждается, раскрывает истинное имя художника — Роберт Каннингем.

США
Биткойн
криптовалюты
криптокошельки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о еще одной россияне, которую силой держат в Мьянме
Дроны ВСУ добрались до трех жителей Белгородской области
Ряд зарубежных банков захотели отказаться от российского рынка
Россиянка жестоко убила мужа за улыбку и отказ платить ипотеку
На Кипре ушла из жизни блокадница-долгожительница
Иран «повесил замок» на Ормузский пролив
Премьер Пакистана озвучил первые подробности переговоров Ирана и США
Украинцам платят тысячи долларов за митинги против Орбана в Венгрии
Сенатор раскрыл главный урок, который США получили в Иране
«В Европейском союзе нас не ждут»: в Армении призвали не выходить из ЕАЭС
В Ростовской области нашли тело мужчины, убившего своих родителей
В МИД России опровергли кооперацию с Францией по Ближнему Востоку
Стало известно, зачем США возобновили атаки на Иран после перемирия
«Накипело»: адвокат напавшего на учительницу подростка вышла с заявлением
Захарова ответила на требование Баку не упоминать Карабах
«Держал кисть до последнего дня»: фото с выставки к 90-летию Говорухина
Заключенный поддался соблазну и сбежал из колонии ради «ночи любви»
Захарова усомнилась в честности ЕС по ядерному договору
Раскрыта тайна логотипа мессенджера MAX
Трехлетнюю девочку после побега из детсада искусали бездомные собаки
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.