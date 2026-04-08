В США раскрыли личность создателя биткоина

Американский журналист Джон Каррейру заявил, что ему удалось раскрыть личность таинственного создателя биткоина — Сатоси Накамото. По его версии, под этим псевдонимом скрывается британский криптограф Адам Бэк, сообщает газета The New York Times.

По утверждению Каррейру, 55-летний Бэк еще в конце 1990-х годов в почтовой рассылке описал практически все ключевые элементы будущей криптовалюты. В ходе своего расследования журналист применил методы компьютерного анализа текстов и составил список из сотен уникальных орфографических и грамматических ошибок, которые, по его данным, совпадают у Бэка и Накамото. Сам Бэк категорически отверг все подобные утверждения, называя совпадения случайными.

В конце концов, это ничего не доказывает. И я вас уверяю, это действительно не я, — заявил он.

Ранее сообщалось, что журналисты провели масштабное расследование для установления личности уличного художника Бэнкси, чья анонимность на протяжении десятилетий оставалась предметом дискуссий. Команда исследователей изучила архивные фотографии, неопубликованные полицейские отчеты США и судебные документы, включая рукописное признание, которое, как утверждается, раскрывает истинное имя художника — Роберт Каннингем.