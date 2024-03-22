В Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину

Фото: Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает ей расправой, пишет в официальном Telegram-канале со ссылкой на региональное МВД Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края (ЕСМЦ). Пока нет информации, какие требования выдвигает неизвестный. По данным центра, мужчина не идет на переговоры, силовики готовятся к штурму.

По информaции от УМВД Кaмчaтского крaя, по aдресу ул. Кроноцкая, д. 12, г. Петропaвловск-Кaмчaтский, мужчинa взял женщину в зaложники, угрожaет рaспрaвой, — говорится в публикации ЕСМЦ.

Жильцы дома, в котором находится злоумышленник, сообщили Kamchatka_life.ru о криках, которые слышали около 04:00 по местному времени. Очевидцы утверждают, что примерно в 06:30 появились полицейские, которые перед закрытой дверью уговаривали кого-то отпустить женщину. Отмечается, что к 08:00 двор перекрыли с двух сторон, приехали бойцы Росгвардии и кинологи.

В начале марта полиция германского города Ахен задержала и арестовала 65-летнюю женщину, на несколько часов забаррикадировавшуюся в клинике «Луизен». Она была серьезно ранена, так как держала в руках предмет, похожий на оружие. Ей оказали медицинскую помощь.

Вооруженный мужчина 1 февраля взял в заложники сотрудников стамбульского завода Procter & Gamble в Гебзе. Он пояснил, что сделал это в качестве протеста против действий Израиля в секторе Газа.