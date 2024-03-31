Силовики задержали трех боевиков в ходе КТО в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники силовых ведомства Дагестана в ходе контртеррористической операции задержали трех злоумышленников, которые планировали совершить теракты, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК). Операция по поимке подозреваемых проводилась в Махачкале и Каспийске под руководством НАК.

Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности, — говорится в сообщении.

В ходе их задержания оперативники обнаружили автоматы, боеприпасы к ним и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В НАК уточнили, что ни гражданские лица, ни силовики во время задержания не пострадали.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в терроризме заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жителей соседних домов эвакуировали, а власти ввели режим контртеррористической операции.

В начале марта представители силовых структур информировали, что спецназ ликвидировал шестерых боевиков во время КТО в городе Карабулак в Ингушетии. В результате спецоперации никто из мирных жителей и оперативников не пострадал. Нейтрализации преступников удалось достичь благодаря масштабной оперативной работе спецслужб.