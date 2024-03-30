Королевская семья Великобритании: последние новости 30 марта, смерть Карла

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III внес правки в план своих похорон, а пресса раскрыла форму рака принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня, что за слухи о смерти монарха?

Что известно о состоянии Карла III

В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты, однако стадия и точная форма заболевания не называлась. По данным издания In Touch, монарх борется с раком поджелудочной железы, ему осталось жить около двух лет.

«Рак съедает его заживо. Он очень слаб. Ситуация отчаянная. Теперь король просто не в состоянии управлять капризной семьей, интересами короны, выполнять публичные обязанности», — сообщили источники издания.

Бельгийская журналистка Анна ван Денски также в ходе эфира на своем YouTube-канале заявила, что монарх регулярно вносит правки в план своих похорон, который получил название «Мост Менай». По ее словам, король готов потратить более 200 млн фунтов на организацию прощания с ним.

«Предполагаемый бюджет уже перевалил за 250 миллионов фунтов. Близким Карл III говорит: он так долго стоял в очереди на трон, что заслужил пышнейшие похороны», — отметила журналистка.

При этом источник, близкий к королевской семье, заявил, что лечение Карла III успешно продвигается, пишет People. По его данным, врачи оптимистично оценивают перспективы монарха, а он сам сохраняет позитивный настрой.

По данным издания, лечение не накладывает существенных ограничений на работу короля. При этом в последние месяцы его круг общения был ограничен из-за ослабленного иммунитета.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон неделю назад призналась, что во время операции на брюшной полости у нее было обнаружено онкологическое заболевание. Принцесса Уэльская отметила, что диагноз стал для нее «огромным шоком» и что у них с принцем Уильямом ушло много времени, чтобы справиться с ситуацией «ради их молодой семьи».

Королевский эксперт Марк Рош в беседе с французским изданием Gala сообщил, что принцесса Уэльская сейчас проходит лечение от рака толстой кишки.

«Согласно хорошо информированному источнику, все указывает на то, что у нее pак толстой кишки», — отметил он.

Марк Рош предполагает, что, возможно, именно этим диагнозом можно объяснить то, что интервью с оглашением болезни Кейт Миддлтон записывала сидя.

Королевский эксперт считает, что пресс-служба Букингемского дворца совершила огромную ошибку, отрицая в начале рак как одну из версий «исчезновения» Кейт. Марк Рош также сожалеет, что Миддлтон пришлось извиняться за неумелый фотошоп на снимке с детьми: «Это недостойно ее звания будущей правительницы. Елизавета II так бы не поступила».

Как планирует зарабатывать Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл решила заняться выпуском косметических средств. В начале марта стало известно, что герцогиня Сассекская запустила собственный бренд American Riviera Orchard.

Как уточняет Daily Mail, в заявке на регистрацию товарного знака среди прочего Маркл запросила разрешение на производство уходовых средств для тела. В частности, ароматических саше, мыла, а также солей, гелей, лосьонов, масел для тела. Герцогиня также намерена выпускать шампуни и кондиционеры для домашних животных.

Читайте также:

Куда пропал актер Сергей Русскин: чем сейчас занимается, есть ли жена, дети

«Холоп», вес в 130 кг, слова об отце: где сейчас актер Кирилл Нагиев

«Не хочу говорить об СВО в данный момент»: как живет юморист Гарик Харламов