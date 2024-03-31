Филипп Киркоров: последние новости 31 марта, Гурченко, слова Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров посетил могилу Людмилы Гурченко в день годовщины ее смерти. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, зачем он процитировал Аллу Пугачеву во время своего выступления?

Зачем Киркоров ходил на кладбище

Филипп Киркоров вчера, 30 марта, в день годовщины смерти народной артистки СССР Людмилы Гурченко, посетил ее могилу на Новодевичьем кладбище в Москве.

Вчера было 13 лет, как умерла знаменитость. Киркоров отметил, что приходить на кладбище в этот день — его традиция.

«30 марта 2024 года, годовщина смерти... Удивительная и неповторимая. Традиция неизбежна. Марковна, покойся с миром, дорогая и любимая», — высказался певец в соцсетях.

Как Киркоров процитировал Пугачеву

«Русское Радио» провело марафон в поддержку пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Концерт состоялся 27 марта, открыл его Филипп Киркоров. Он отметил, что открыть данное мероприятие — это большая ответственность.

«Я как артист могу сегодня только петь. Петь о любви, о добре», — сказал Киркоров.

Помимо этого, во время выступления поп-король обратился к россиянам словами из песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия. Но жизнь продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — отметил он.

Фраза Киркорова «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых» — цитата из репертуара Примадонны. Она упоминается в ее песне «Скупимся на любовь».

Что Киркоров сказал после теракта в «Крокусе»

Филипп Киркоров 22 марта выразил соболезнования всем пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Он также заявил, что готов оказать помощь бизнесмену Аразу Агаларову, владеющему концертным залом, и его сыну, певцу Эмину Агаларову, бывшему вице-президенту компании.

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус Сити Холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева — это наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. Эмин, Араз, я буду всегда рядом. Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» — написал исполнитель в микроблоге.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Что Галкин сказал о Киркорове

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в ходе недавнего концерта в Израиле снова пошутил над Филиппом Киркоровым. Он высмеял музыканта и его участие в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

«Ведь мой ключик невинный открыл не ту дверь. А я и не знал, что тусовка эта будет „голой“, я шел в магазин за колой», — пропел шоумен.

Также Галкин пошутил по поводу пластических операций, сделанных Киркоровым.

«Кто-то пишет: „Вы заметили, у Киркорова после операции ноги совсем иксом стали?“ И кто-то говорит: „Да, это же не грудь, не перешьешь“. А третий говорит: „Почему? Это можно исправить. Просто их надо переставить местами“», — сыронизировал артист.

При этом Киркоров неоднократно заступался за Галкина. Например, в 2022 году журналист Маргарита Симоньян заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации юмориста, Киркоров обратил внимание на «возрастающую внутреннюю агрессию» в коммуникации между людьми и подчеркнул, что высказывание Симоньян является «нелицеприятным».

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