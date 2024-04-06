Прорыв дамбы и наводнение в Орске: последние новости 6 апреля, жертвы

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, местных жителей эвакуируют. Какая сейчас ситуация в регионе, какие известны последние новости о пострадавших и погибших сегодня?

Что произошло в Орске

Вечером 5 апреля жителей Орска предупредили об угрозе прорыва дамбы. По информации Telegram-канала Mash, сооружение дало трещины в нескольких местах после стремительных паводков. Администрация Орска тем временем призвала жителей нескольких районов города собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. Для граждан подготовили автобусы.

Спустя несколько часов после предупреждения в Орске произошел прорыв дамбы. В городе были включены сигналы оповещения. Исходя из опубликованных видео с места происшествия, бурлящий поток воды сносил все на своем пути.

Какова сейчас обстановка в Орске

Уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра, когда уровень в 7 метров уже считается опасным, сообщил мэр Орска Василий Козупица. По его словам, в ряде районов города уровень реки повысился на 4 метра всего за несколько часов, главной задачей МЧС сейчас является спасение людей.

«Уровень реки Урал в этом году был выше среднего и даже превышал опасный уровень в семь метров. А сегодня утром уровень воды 9,27 метра и растет до сих пор. <...> Естественно, дамба получила уровень выше критического, поэтому произошло обрушение», — сказал Козупица.

По словам градоначальника, ситуация стремительно развивается в худшую сторону, поскольку происходит выход воды на поверхность, где расположены дома и проживающие в них люди. Он не исключил, что возможна изоляция Старого города от Нового, добавив, что уже половина Старого города подтоплена, практически до улицы Орджоникидзе.

«Вода не уйдет в течение двух-трех дней. Она уйдет через полторы-две недели, может быть, и более. <...> Ситуация стремительно развивается в худшую сторону», — заявил мэр Орска.

Фото: vk.com/vn.kozupitsa Мэр Орска Василий Козупица

Что известно об эвакуации жителей Орска

Согласно последним данным, из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. В городе затоплено порядка 600 домов.

При патрулировании территории после прорыва дамбы найдены два тела. По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, поскольку в обоих случаях воды не было в доме и на прилегающей территории.

Сотрудники МЧС России занимаются эвакуацией местных жителей из зоны возможного подтопления в Орске. Как отметили в ведомстве, спасатели обходят жилые дома и доставляют людей в пункты временного размещения.

В администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами.

Пункты временного размещения в Орске на случай эвакуации находятся в школе № 13 по улице Сорокина, 6, в 52-й школе на проспекте Ленина, 85б, в школе № 11 на улице Тагильской, 35. Для тех, кто не может выбраться самостоятельно, будут организованы автобусы для доставки в пункты временного размещения.

В каком размере пострадавшим окажут материальную помощь

Власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. На настоящий момент уже формируются списки лиц, имеющих право на помощь.

«Важно, чтобы люди получили всю помощь, которая предусмотрена законодательством. Главам территорий необходимо составить корректные списки всех, кто пострадал от паводка, Минсоцу — произвести выплаты», — сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Частично утратившие имущество первой необходимости граждане смогут получить по 25 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 50 тысяч. В случае тяжкого или средней тяжести вреда здоровью из-за ЧС гражданин имеет право на единовременное пособие в размере 400 тысяч рублей, в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей на человека. Заявление на оказание помощи можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги».

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