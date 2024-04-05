Что известно о жестоком убийстве двух фермеров в Ростовской области

Фото: СУ СК России по Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» в Ростовской области. Что случилось, какие последние новости выходили об инциденте сегодня?

Что известно об убийстве

Двое сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» — 41-летний главный инженер Андрей Ликольд и его коллега 52-летний Юрий Московой — вечером 2 апреля на своих автомобилях поехали в сторону Волгодонска и пропали, сообщает Telegram-канал Baza.

Родственники пропавших обратились в полицию, 4 апреля тело Ликольда было найдено в районе хутора Верхоломов в реке Сал. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина был обнаружен связанным в багажнике своего автомобиля.

«Накануне поздно вечером примерно в 5 км от хутора в воде реки Сал обнаружили „Мицубиси-Аутлендер“, принадлежащий Ликольду, а в багажнике — его тело. Труп был связан по рукам и ногам и обезображен — мужчине отрезали оба уха и перерезали горло. Примерно в 200 метрах от „Мицубиси“ также в реке полицейские обнаружили ВАЗ-21200 Юрия Москового. Внутри никого не было», — говорится в сообщении канала.

Как сообщает источник, тело второго сотрудника кооператива было обнаружено утром 5 апреля.

«Сегодня в семь утра второй труп обнаружили недалеко от места убийства. У мужчины колото-резаные раны шеи и спины», — отметили авторы канала.

Фото: СУ СК России по Ростовской области

Кого подозревают в совершении убийства инженеров

По факту жестокого убийства было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, преступник был знаком с жертвами. Мотивы расправы пока неизвестны.

«По уголовному делу выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению», — заявили в региональном отделении СК РФ.

SHOT сообщил, что отрезать уши и перерезать горло главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов» Андрею Ликольду в Ростовской области мог ранее судимый местный житель.

«По данным SHOT, подозреваемый — судимый местный житель, ранее работал менеджером. <...> Подозреваемый Артем Букотин сейчас в бегах. Он может представляться Алексеем. Букотин был судим за угон — в 2014 году ночью уехал на чужом ВАЗ-21099 из двора в Волгодонске», — отметил источник.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», по одной из версий, после работы погибшие собирались на серьезный разговор, однако неизвестно, какой конфликт они хотели решить и с кем.

«Предварительно, под подозрением — не один человек. В списке — 32-летний мужчина, который жил в том населенном пункте, что и 41-летний сотрудник кооператива», — уточняет источник.

По информации издания, знакомые возможного подозреваемого говорят, что он родился в небольшом поселке на границе Ростовской области и Калмыкии, рос в благополучной семье, неплохо учился.

«После выпуска дончанин переехал. Женился и стал отцом. Сейчас его дочь учится в начальной школе. Знакомым сложно поверить, что их приятель мог совершить такое преступление. Однако некоторые отмечают, что в последнее время мужчина связался с плохой компанией и вел „не самый здоровый образ жизни“», — пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Еще об одном подозреваемом, как сообщает издание, пока ничего не известно, кроме примет: по предварительным данным, у него светлые волосы, высокий рост.

Читайте также:

Более 40 дронов ВСУ атаковали аэродром под Ростовом: уничтожены ли самолеты

Готовил для Путина и ушел из бизнеса: как живет шеф-повар Константин Ивлев

Покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса: последние новости