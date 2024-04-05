Стало известно, кто мог убить инженера сельхозкооператива под Ростовом SHOT: инженера сельхозкооператива под Ростовом мог убить ранее судимый мужчина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что отрезать уши и перерезать горло главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов» Андрею Ликольду в Ростовской области мог ранее судимый местный житель Артем Букотин. По информации канала, сейчас его разыскивает полиция. В публикации уточняется, что мужчину подозревают в двойном убийстве, при этом тело второй жертвы тоже найдено.

По данным SHOT, он работал менеджером на местном предприятии. Канал отметил, что второй жертвой ростовца мог стать еще один сотрудник кооператива Юрий Московский, он был подчиненным первого убитого.

В публикации уточняется, что 4 апреля автомобиль главного инженера Ликольда нашли в реке. По данным SHOT, тело мужчины находилось в багажнике. Канал уточнил, что недалеко также нашли машину Московского, а сам труп обнаружили вблизи места убийства. Канал отметил, что подозреваемый Букотин сейчас в бегах.

Об убийстве Ликольда стало известно 2 апреля. Ранее сообщалось, что сотрудники сельхозкооператива вечером на своих автомобилях поехали в сторону Волгодонска и пропали. Ликольда нашли в багажнике его машины с перерезанным горлом и отрезанными ушами. Следственные органы продолжают работу над делом.