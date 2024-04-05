Инженеру сельхозкооператива перерезали горло и отрезали уши под Ростовом Пропавшего инженера нашли мертвым с отрезанными ушами в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшего в Ростовской области 2 апреля главного инженера сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда нашли в багажнике его машины с перерезанным горлом и отрезанными ушами, сообщил Telegram-канал Baza. Мужчина пропал одновременно с коллегой Юрием Московым, которого еще ищут.

По данным канала, сотрудники сельхозкооператива вечером 2 апреля на своих автомобилях поехали в сторону Волгодонска и пропали. Их родственники обратились в полицию. Mitsubishi Outlander Ликольда обнаружили 4 апреля в районе хутора Верхоломов в реке Сал.

В багажнике оказалось связанное тело инженера с перерезанным горлом и отрезанными ушами. В той же реке обнаружили ВАЗ-21200 Москового, но его самого рядом не нашли. Поиски продолжаются.

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