Женщина расчленила отца-пенсионера и сложила останки в холодильник SHOT: в Подмосковье дочь расчленила своего отца после ссоры за семейным ужином

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница подмосковной Балашхи зарезала своего отца во время семейного ужина, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, женщина испугалась наказания и расчленила родителя, но потом опомнилась и вызвала полицию. С ней работают следователи.

Конфликт случился в понедельник вечером, когда 78-летний мужчина приехал в гости в частный дом к своей 52-летней дочери. Родственники выпивали, после чего отец стал критиковать характер хозяйки. Вспыхнула ссора, в ходе которой женщина ударила пожилого отца ножом в грудь, он умер на месте.

Сначала дочь испугалась и попыталась скрыть преступление: она расчленила тело топором, части туловища положила в холодильник, а конечности выбросила в сточную яму. Позже женщина поняла, что не заметет все следы, и вызвала правоохранителей. Те ее задержали.

Ранее возле братского захоронения в СНТ «Надежда» поселка Симагино в Ленинградской области местный житель обнаружил подозрительную сумку и вызвал полицию. Внутри оказались человеческие останки. Человек, судя по всему, умер уже давно, после этого его расчленили. Теперь в инциденте будут разбираться правоохранительные органы. Личность погибшего пока устанавливается.