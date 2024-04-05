В Орске прорыв дамбы, людей эвакуируют: был ли взрыв, есть ли пострадавшие

Фото: МЧС России

В городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, местных жителей эвакуируют. Какая сейчас ситуация в зоне ЧП, был ли взрыв, есть ли пострадавшие?

Дамба в Орске не выдержала напора воды

В Сети появились кадры из Орска, где прорвало дамбу на реке Урал. На опубликованном видео можно заметить, как бурлящий поток воды заполняет овраги и сносит все на своем пути.

В городе включены сигналы оповещения. Информация о пострадавших и разрушениях построек, как и о взрыве, не поступала.

Жителей Орска эвакуируют

Сотрудники МЧС России занимаются эвакуацией местных жителей из зоны возможного подтопления в Орске, где произошел прорыв дамбы, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство также опубликовало кадры работы специалистов. Как отметили в МЧС, спасатели обходят жилые дома и доставляют людей в пункты временного размещения.

В местной администрации сообщили, что пункты временного размещения на случай эвакуации находятся в школе № 13 по улице Сорокина, 6, в 52-й школе на проспекте Ленина, 85б, в школе № 11 на улице Тагильской, 35. Для тех, кто не может выбраться самостоятельно, будут организованы автобусы для доставки в пункты временного размещения.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям пригородных поселков, оказавшихся в зонах возможного подтопления. Он подчеркнул, что ситуация критическая. По его данным, за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 см и достиг 778 см. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков, добавил мэр.

«Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать. Электро- и газоснабжение ваших районов будет отключено! Я призываю вас: уезжайте к родным или знакомым или в пункты временного размещения», — подчеркнул Салмин.

Он посоветовал взять с собой документы, деньги, ценности, необходимые лекарства и вещи первой необходимости. Салмин напомнил, что следует закрыть двери и окна, а также не оставлять домашних животных привязанными. Мэр Оренбурга посоветовал населению не дожидаться, пока ситуация станет угрожающей, и эвакуироваться как можно быстрее.

В Орске укрепляют дамбу

В Орске спасатели и муниципальные службы начали работы по укреплению дамбы, которая находится в черте города, прикрывая его от паводков и талых вод. В МЧС сообщили, что прорыв устраняют с помощью 33 большегрузов и фронтальных погрузчиков, которые в непрерывном режиме завозят на место прорыва землю для засыпки.

В Орске из-за прорыва дамбы усилена группировка спасателей МЧС России. В экстренной службе посоветовали жителям города пройти в пункты временного размещения.

«В превентивных целях проводится подворовой обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Место сбора для эвакуации жителей — улица Крайняя», — сказано в обращении, опубликованном на сайте регионального МЧС.

До прорыва дамбы в Оренбургской области СМИ сообщали о такой угрозе. Уточнялось, что гидротехническое сооружение в Орске дало трещины в нескольких местах после стремительных паводков. Под угрозой затопления оказались по меньшей мере 20 населенных пунктов, на территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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