Жителей Орска эвакуируют из-за прорыва дамбы

Фото: МЧС России/ТАСС

Жителей нескольких улиц в городе Орске эвакуируют из-за прорыва дамбы, сообщили ТАСС в оперативных службах. По данным агентства, в зону подтопления могут попасть около 10 тысяч человек в четырех тысячах домов.

В Орске произошел прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления. Прорыв дамбы угрожает в первую очередь частному сектору Орска, в зону подтопления могут попасть до четырех тысяч домов, в которых могут проживать до 10 тысяч человек, — сказал собеседник.

Ранее в местной администрации сообщили, что пункты временного размещения на случай эвакуации находятся в школе № 13 по улице Сорокина, 6, в 52-й школе на проспекте Ленина, 85б, в школе № 11 на улице Тагильской, 35. Для тех, кто не может выбраться самостоятельно, будут организованы автобусы для доставки в пункты временного размещения. Власти призвали жителей нескольких районов собрать документы и эвакуироваться в ПВР.

Ранее сообщалось, что рязанский лесопарк почти полностью утонул из-за половодья. Вода практически подошла ко входу на территорию городского парка, затопив лавочки. Готовиться к половодью в лесопарке начали с этой недели и уже успели убрать некоторые элементы благоустройства и часть конструкций.