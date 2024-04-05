Появились кадры эвакуации после прорыва дамбы в Орске Спасатели МЧС России эвакуируют жителей Орска из зоны возможного подтопления

Фото: МЧС России/ТАСС

Сотрудники МЧС России занимаются эвакуацией местных жителей из зоны возможного подтопления в Орске в Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство также опубликовало кадры работы специалистов. Как отметили в МЧС, спасатели обходят жилые дома и доставляют людей в пункты временного размещения.

МЧС России эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске. В городе прорыв дамбы. Специалисты обходят жилые дома. Эвакуируют граждан в пункты временного размещения, — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что в Орске была усилена группировка спасателей. Специалисты работают над укреплением дамбы и устранением прорыва вместе с муниципальными службами. Были задействованы два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

Ранее СМИ сообщали, что в Оренбургской области возникла угроза прорыва дамбы. Уточнялось, что гидротехническое сооружение в городе Орске дало трещины в нескольких местах после стремительных паводков. Под угрозой затопления оказались по меньшей мере 20 населенных пунктов, на территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.