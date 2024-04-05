«Лучше худой мир, чем добрая война»: где сейчас певица Согдиана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Согдиана

Певица Оксана Нечитайло (Согдиана) продолжает творческую деятельность. Как она живет сейчас, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Согдиана

Оксана Нечитайло родилась 17 февраля 1984 года в Ташкенте.

В 2001 году вышел дебютный альбом певицы под названием Mening Kunglim, включающий песни на узбекском, русском и английском языках.

В 2003 году Согдиана получила Государственную премию Узбекистана «Нихол». В том же году стала лауреатом Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Путь к звездам» в Санкт-Петербурге.

В 2006 году артистка приняла участие в шестом сезоне шоу «Фабрика звезд». Спустя время она впервые стала лауреатом премии «Золотой граммофон».

В 2008 году вышел первый российский альбом Согдианы «Сердце-магнит».

В 2009 году певице присвоили звание народной артистки Чеченской Республики.

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Певица Согдиана

Почему Согдиана не стала работать с Дробышем

После «Фабрики звезд» у Согдианы был контракт с продюсером Виктором Дробышем на семь лет. Однако исполнительница расторгла договор, сделав выбор в пользу семьи.

«Не то, что мне что-то не нравилось. Мы выпустили „Сердце-магнит“ и все, меня отпустили», — объяснила она.

Что известно о личной жизни Согдианы

Первым мужем Согдианы был индийский бизнесмен Рам Говинд. В 2007 году у пары родился сын Арджун. Спустя полтора года супруги со скандалом расстались — Говинд не хотел, чтобы Согдиана продолжала карьеру певицы.

Также он увез сына в Индию и не отдавал его исполнительнице. В итоге Согдиана не видела наследника почти три года.

«Разлука с Арджуном стала трагедией. Я все время плакала, сердце разрывалось от невыносимой боли», — вспоминала Согдиана.

Поначалу Арджун жил на родине отца в Индии, но потом они переехали в Ташкент, где экс-супруг артистки лет занимается бизнесом. Спустя время Согдиане удалось наладить отношения с бывшим мужем.

«Когда эмоции улеглись, то на первый план вышел малыш, которому нужна была мама, а не няни. Папа для него — безусловный авторитет, но скоро пришло понимание, что ребенок чего-то недополучает. Сколько бы у него не было всевозможных игрушек, но мама есть мама. Сейчас мы общаемся с его отцом. Для меня лучше худой мир, чем добрая война. То, что я вообще рассказала эту историю с похищением, это был шаг отчаяния, я думала, что я себя как-то этим защищу. Но в итоге — нет, не защитила, и даже разозлила», — говорила певица.

Второй супруг Согдианы — дагестанский бизнесмен Башир Куштов. Они были женаты с 2009 по 2011 год. В браке родился сын Микаил. Пара развелась из-за ревности Куштова.

«Башир приставил ко мне двух охранников, которые ходили за мной по пятам. Не секрет, что в шоу-бизнесе артисты при встрече целуют друг друга в щеку. В этом нет ничего интимного, это не флирт», — объясняла Согдиана.

Также, по ее словам, семейная жизнь не сложилась из-за религиозных различий.

«Поначалу мне казалось, что вера не играет решающей роли. Но из-за разных менталитетов у нас с Баширом начались разногласия... Хотя во мне есть восточная покорность, но я терпелива лишь до поры до времени. Я — православная, у детей — вера их отцов: буддизм и ислам. Я поняла, что в вопросе вероисповедания с мужьями лучше не спорить», — комментировала исполнительница.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Согдиана и ее сын Микаил

В 2018 году Согдиана вышла замуж за мужчину по имени Максим. В 2019 году у супругов родился сын Лев.

«Моего супруга зовут Максим. Я не скрываю замужества, не прячусь, но афишировать и делать личную жизнь поводом для обсуждения совсем не хочу. Максим не восточный мужчина. Но главное, что он настоящий мужчина. Тот, кто принимает мою профессию, заботится и любит семью. Сейчас я живу в гармонии!» — признавалась она.

Чем сейчас занимается Согдиана

Согдиана продолжает творческую деятельность. В 2023 году она выпустила трек «Иди на свет».

Ближайшие выступления артистки не запланированы.

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