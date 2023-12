SHAMAN, ссора с Самбурской, критика Шаляпина: где сейчас Виктор Дробыш

Заслуженный артист России Виктор Дробыш известен не только своими музыкальными проектами, но и громкими скандалами с теми, кого продюсирует. С кем ссорился композитор, чем он занимается сейчас?

Чем известен Дробыш

Виктор Дробыш родился 27 июня 1966 года в Колпино, в Санкт-Петербурге. Окончил музыкальное училище, затем — Консерваторию им. Римского-Корсакова по классу фортепиано.

В конце 80-х и начале 90-х годов Дробыш играл в группах «Союз» и «Санкт-Петербург — 2».

В середине 90-х он уехал в Европу: работал в Германии, затем перебрался в Финляндию, где в качестве продюсера создал дуэт Pets.

После возвращения в Россию Дробыш продолжил заниматься музыкой и продюсированием, создал компанию «Национальная музыкальная корпорация».

Он также был продюсером нескольких сезонов музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, участвовал в телепроектах НТВ «Битва хоров» и «Ты супер!».

Почему Дробыш поругался с Самбурской

В 2022 году сотрудничество Виктора Дробыша с актрисой и певицей Настасьей Самбурской закончилось судебным разбирательством. Звезда «Универа» попросила аннулировать заключенный между ними контракт на продвижение, так как она отдавала по нему 70% своих гонораров за концерты. По словам Самбурской, продюсер не занимался раскруткой ее творчества.

В ответ адвокаты Дробыша предоставили доказательства того, что все обязательства по договору были исполнены в полном объеме. Также правозащитники потребовали возместить потраченные на продвижение Самбурской как певицы деньги.

В июне 2022 года Московский городской суд вынес вердикт, согласно которому с актрисы взыскали 2,7 млн рублей.

«Мне обидно, она сегодня могла бы быть гораздо популярнее. И это не связано ни с чем, кроме того, что она не работоспособная. Она человек который живет сегодняшними эмоциями. А для того, чтобы быть популярной и это поддерживать, нужно очень много работать», — комментировал Дробыш.

Почему Дробыш поругался с Колдуном

Певец Дмитрий Колдун победил на «Фабрике звезд 6» под наставничеством Виктора Дробыша. Артист исполнил композицию Still loving you вместе с группой Scorpions, с которой впоследствии мог поехать в тур, но его не отпустил продюсер.

«Мне сказали, что менеджер Scorpions приглашал меня в совместный тур по России. Но Виктор Дробыш сказал: «Нет. Никуда не поедешь. Останешься на „Фабрике“. У меня после „Фабрики“ не появилось ни одной песни, несмотря на то, что я выиграл», — утверждал Колдун.

Дробыш заявлял, что много труда вложил в Колдуна, но он ушел из группы «К.Г.Б.», где были Александра Гуркова и Роман Барсуков.

Финальной точкой в отношениях музыканта и композитора стало Евровидение-2007. Дробыш предлагал Колдуну исполнить трек Get Up, который ранее спела в Финляндии группа The Ratzz. В этот же момент народный артист России Филипп Киркоров предложил ему песню Work Your Magic, которую и выбрал музыкант. После этого отношения с Дробышем разладились.

«Это сложный период, потому что были ссоры, склоки и прочие недоразумения. У меня был контракт с Виктором Дробышем, а на Евровидение я съездил с Филиппом Киркоровым. Они стали ссориться из-за того, с кем я должен остаться. Я не остался ни с кем, в итоге испортил отношения со всеми», — вспоминал Колдун.

Что связывает Дробыша с SHAMAN

В прошлом году певец Ярослав Дронов (SHAMAN) сообщил, что находится с Виктором Дробышем в «паритетных отношениях»: музыкант остается независимым артистом, а продюсер выступает в качестве агента.

Однако осенью прошлого года Дробыш заявил, что их контракт с SHAMAN завершился.

«Наш контракт с SHAMAN завершился. SHAMAN, как автор и исполнитель — уже стал сформировавшейся величиной. И следующий этап развития его таланта — осваивать новые направления в творчестве. Он хочет испытать себя в роли продюсера», — высказался продюсер.

Также, по его словам, он не имел отношения к выходу патриотических треков «Встанем» и «Я русский».

«Он написал эту песню и был автором идеи выпустить ее, не я. То есть это было его продюсерство. Я считаю, что песни „Встанем“ и „Я русский“ — это уже его путь», — подчеркнул Дробыш.

Что Шаляпин говорил про Дробыша

В сентябре этого года певец Прохор Шаляпин объяснил, почему Виктор Дробыш не стал с ним работать после «Фабрики звезд». По его словам, продюсер сотрудничает только с теми артистами, за которых платят обеспеченные родственники или спонсоры.

«Виктор Дробыш не стал мною заниматься, переключился на тех, за кого заплатили. Я не люблю вот эти двойные стандарты. Ну так и скажи, что заплатили за этого, а за тебя не занесли, вот я и не стал заниматься», — заявил Шаляпин NEWS.ru.

Что Дробыш говорил про уехавших артистов

Виктор Дробыш отмечал, что никуда не собирается уезжать. По его мнению, некоторые уехали просто так, а кто-то «свинтил от страха».

«Многие из артистов не просто куда-то валят, как кажется со стороны, а уезжают сменить обстановку. Особенно это важно для творческих людей. Я не адвокатствую, просто рассуждаю. Хотя допускаю, что есть и то, кто свинтил от страха. Но многие вернутся», — комментировал композитор.

Кого сейчас продюсирует Дробыш

Сейчас в Продюсерском Центре Виктора Дробыша находятся артисты Стас Пьеха, Слава, Гузель Хасанова, Николай Носков, IVAN, группы «ЧИЛИ», «Тутси» и другие.

В 2020 году он создал новый музыкальный проект, группу «Не говори маме».

В феврале 2022 года на ВТБ Арене состоялся юбилейный концерт Дробыша «БУДУТ ВСЕ!».

