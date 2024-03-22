Психолог назвал вероятную причину развода Лерчек с мужем Психолог Масгутов: Лерчек много времени провели в замкнутом пространстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия Чекалина и ее муж Артем

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем провели слишком много времени в замкнутом пространстве во время домашнего ареста, поэтому они развелись, заявил NEWS.ru корреспонденту врач-травматолог и мануальный терапевт, психолог Руслан Масгутов в кулуарах заседания рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в информационном бизнесе и блогосфере. По его словам, после самоизоляции тоже было много разводов.

Они много времени провели вместе в замкнутом пространстве. (во время домашнего ареста). Я полагаю, это и послужило причиной. После ковида и самоизоляции – вспомните – какое огромное количество людей развелось, — заявил врач.

В марте прошлого года Чекалиных обвинили в легализации доходов, добытых преступным путем. К ноябрю Валерия закрыла долг перед налоговой службой в размере более чем 600 млн рублей, а в декабре дело о неуплате налогов было прекращено. Супругам разрешили пользоваться интернетом и открыли доступ к счетам.

Недавно появилась информация о том, что 15 марта Лерчек подала заявление на развод с мужем. В конце февраля блогер в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период.

Чекалина призналась, что семья пережила самый тяжелый год в жизни, когда ей грозила тюрьма, не было работы и денег. Первое заседание суда назначено на 25 марта. Сообщалось, что перед вынесением решения о разводе блогерам могут дать месяц на примирение.