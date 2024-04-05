Седокова впервые после расставания опубликовала видео с мужем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Седокова

Певица Анна Седокова впервые после возвращения к мужу баскетболисту Янису Тимму опубликовала видео с ним на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На ролике молодой человек стоит с голым торсом, а исполнительница нежно обнимает его и поет свою новую песню «Набери». Под публикацией артистка раскрыла, кому посвящен трек.

Не буду скрывать, что написала я ее о нас, — поделилась Седокова.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала о расставании с Тиммой. Исполнительница поделилась снимками супруга, который подарил ей огромного плюшевого медведя и букет цветов, а затем написала, что он улетел и она не знает, когда они встретятся снова. Позже стало известно о воссоединении пары. Это произошло во время очередного приступа крапивницы. По словам Седоковой, она покрылась красными пятнами, испытывала сильные боли и пила много воды.

До этого она призналась, что мечтала создать замечательную крепкую семью, но совершала много ошибок, как «девочка из неполной семьи», которая недополучила заботы от своего отца. Певица также отметила, что ее отношения с последним супругом баскетболистом Янисом Тиммой тоже были сложными. Проблемы начались в 2020 году, когда паре пришлось надолго остаться в квартире во время пандемии.