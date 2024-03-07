«Пила три дня и ночи»: неизлечимо больная Седокова вернулась к мужу Седокова вернулась к мужу на фоне сильного приступа крапивницы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Седокова и Янис Тимма

41-летняя певица Анна Седокова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала о воссоединении с 31-летним мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой во время очередного приступа крапивницы. По словам бывшей солистки группы «ВИА Гра», она покрылась красными пятнами, испытывала сильные боли и пила много воды.

В эти моменты очень туго и очень больно. Жар, алые пятна по всему телу, и я поняла, что больше не могу. Уколола свой укол, который убивает иммунитет. Отекла жутко. Ощущение, что поправилась сразу на 10 кг и пила три дня и ночи. И жуткая слабость. Я поняла, единственное, что может спасти, — это любовь, — пояснила Седокова.

Седокова рассказала, что много лет страдает крапивницей — неизлечимым видом аллергии. Певица добавила, что купила билет на самолет и в 03:00 отправилась в аэропорт с сыном Гектором. Больной артистке пришлось добираться до пункта назначения почти сутки, неся сына на руках, чтобы не разбудить.

Ранее Седокова рассказала о расставании с Тиммой. Исполнительница поделилась снимками супруга, который подарил ей огромного плюшевого медведя и букет цветов, а затем написала, что он улетел и она не знает, когда они встретятся снова.

До этого Седокова призналась, что много лет не общается с матерью и родным братом. По словам исполнительницы, она чувствует себя одинокой и не надеется на помощь близких. Седокова подчеркнула, что мечтала создать замечательную крепкую семью, но совершала много ошибок, как «девочка из неполной семьи», которая недополучила заботы от своего отца.

Певица также отметила, что ее отношения с последним супругом баскетболистом Янисом Тиммой тоже были сложными. Проблемы начались в 2020 году, когда паре пришлось надолго остаться в квартире во время пандемии.