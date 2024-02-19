«Ну вот и все»: Седокова рассказала о расставании с мужем Седокова сообщила о начале новой жизни после расставания с Янисом Тиммой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Седокова

41-летняя певица Анна Седокова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала о расставании с 31-летним мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Исполнительница поделилась снимками супруга, который подарил ей огромного плюшевого медведя и букет цветов, а затем написала, что он улетел и она не знает, когда они встретятся снова.

Ну вот и все. Он улетел. Жизнь — удивительная штука. Я понятия не имею, когда мы встретимся опять и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся... Но я точно знаю, что лучшее, что мы сейчас можем сделать, — это работать и жить свои лучшие жизни, ведь других у нас не будет. А дальше со всем разберемся, — написала певица.

Ранее Седокова призналась, что много лет не общается с матерью и родным братом. По словам исполнительницы, она чувствует себя одинокой и не надеется на помощь близких. Седокова подчеркнула, что мечтала создать замечательную крепкую семью, но совершала много ошибок, как «девочка из неполной семьи», которая недополучила заботы от своего отца.

Певица также отметила, что ее отношения с последним супругом — баскетболистом Янисом Тиммой — тоже были сложными. Проблемы начались в 2020 году, когда паре пришлось надолго остаться в квартире во время пандемии.

Артистка отметила, что они «придушили друг друга своей любовью». Седокова не стала скрывать, что у них в отношениях с мужем есть проблемы и они давно живут в разных странах.