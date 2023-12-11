«Мы чуть-чуть друг друга съели»: Седокова о проблемах в семье Седокова рассказала, что много лет не общается с мамой и братом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Анна Седокова

40-летняя певица Анна Седокова на YouTube-шоу «Надо обсудить» призналась, что много лет не общается с матерью и родным братом. По словам исполнительницы, она чувствует себя одинокой и не надеется на помощь близких. Седокова подчеркнула, что мечтала создать замечательную крепкую семью, но совершала много ошибок, как «девочка из неполной семьи», которая недополучила заботы от своего отца.

Мы совершенно не общаемся ни с мамой, ни с братом. Ощущение того, что ты один на этой планете, оно очень сложное. Когда мне нужно оставить ребенка, мне не с кем. И я все время смотрю на крепкие семьи, и я такая — вау, как это? А так бывает, что ты звонишь кому-то и тебе говорят: «Малышка, у тебя все получится!» У меня папа умер, они очень грязно поругались с мамой. Потом мама ушла, из моей жизни вышла. И брат. У меня, по сути, нет ни одного родного человека. Я одна в этой жизни, — рассказала Седокова.

Певица также отметила, что ее отношения с последним супругом баскетболистом Янисом Тимма тоже были сложными. Проблемы начались в 2020 году, когда паре пришлось надолго остаться в квартире во время пандемии.

Нам было очень сложно. Изначально подкосила пандемия, когда мы сели дома и начали друг на друга смотреть. Постоянно. Ну и своей любовью мы друг друга придушили. Когда у тебя весь мир стал заключаться в одном человеке... Мы чуть-чуть друг друга съели. Сейчас у нас проблемы, и мы живем в разных странах, — заявила Седокова.

Ранее Седокова посетила афтерпати «Золотого граммофона» вместе с мужем Янисом Тимма, с которым у нее сложные отношения. Исполнительница пришла первой, позже подошел ее супруг, затем они целовались. Они сели вместе и вели себя как пара, переговаривались, он ее обнимал. Седокова танцевала под песни Николая Баскова, Тимма сидел, однако было видно, что они как пара и ведут себя соответствующе. Даже прошлись за ручку и поцеловались.

Седокова и Тимма в течение трех лет брака много раз расставались и ссорились публично. Они живут раздельно, причем Тимма выбрал для жительства США. При этом пока пара не поставила точку в своих отношениях.