Стало известно о первых погибших в Орске после прорыва дамбы В Орске нашли два тела после прорыва дамбы

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Орске Оренбургской области при патрулировании территории после прорыва дамбы найдены два тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства региона. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением, поскольку в обоих случаях воды не было в доме и на прилегающей территории.

Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «112», вода продолжает прибывать в Орск, на утро 6 апреля уровень воды в реке Урал составил 9,27 метра, что на два метра выше нормы. По его данным, ширина обрушения на дамбе составляет 10 метров.

Ранее в МЧС России сообщили, что после прорыва дамбы подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах, вода прибывает в ту часть города, где расположен частный сектор. В Орске развернута спасательная операция с участием более 500 специалистов и порядка 200 единиц техники.

До этого власти Орска сообщили, что в результате ЧС в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители власти и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.