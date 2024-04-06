Появились свежие данные о ЧС в Орске, где сотни домов оказались под водой МЧС: более 600 домов подтоплены после прорыва дамбы в Орске

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Орске после прорыва дамбы подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах, в районе ЧС развернута масштабная спасательная операция, сообщает МЧС России. По словам специалистов, вода продолжает прибывать в ту часть города, где расположен частный сектор.

Сейчас подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств, — уточнили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что в городе проводится эвакуация, она идет непрерывно. Для граждан созданы 12 пунктов временного размещения, сейчас там находится порядка 230 человек, в том числе 73 ребенка. Также активные работы ведутся в зоне прорыва дамбы, для ликвидаций последствий ЧС задействованы 440 специалистов и 217 единиц техники.

Ранее мэр Орска Василий Козупица заявил, что спада воды стоит ожидать через две-три недели. Градоначальник также констатировал, что ситуация меняется быстро и в худшую сторону, поскольку под угрозой подтопления оказался частный сектор.

До этого власти Оренбургской области приступили к формированию списков людей, которым будут положены выплаты в связи с ЧС. Известно, что частично утратившие имущество первой необходимости граждане смогут получить по 25 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 50 тысяч.