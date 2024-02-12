Мишустин, Кириенко, Трутнев: кто станет новым премьером после выборов

Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин

Правительство России после президентских выборов уйдет в отставку — этого требует закон. Удастся ли Михаилу Мишустину, занимающему кресло премьер-министра четыре года, сохранить свой пост — предмет бурных обсуждений. Ему прочат как продолжение карьеры в правительстве, так и переход в Центробанк. Что удалось сделать кабмину Мишустина за четыре года, кто может стать следующим премьер-министром и какая судьба ждет Эльвиру Набиуллину — в материале NEWS.ru.

Почему правительство уйдет в отставку

В марте 2024 года состоятся выборы президента, по итогам которых должен быть соблюден ряд стандартных процедур. Одна из них касается судьбы кабмина. Согласно Конституции, «перед вновь избранным президентом России правительство слагает свои полномочия». Затем глава государства определяется с кандидатурой премьер-министра и согласовывает ее с Госдумой. Таким образом, отставка правительства в этом году неизбежна.

В последний раз кабмин слагал полномочия в январе 2020 года, но тогда это было связано не с выборами, а с грядущей конституционной реформой. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост председателя правительства, подчеркивал, что в случае принятия поправок в Основном закон изменится и баланс власти — законодательной, исполнительной и судебной. Необходимость отставки он объяснил необходимостью предоставить президенту «возможность принимать все необходимые решения».

На следующий день депутаты согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьера. Затем был оглашен состав нового правительства — свои посты сохранили 12 министров. Новых руководителей получили министерства так называемого социального блока — это Минпросвещения, Минобрнауки, Минздрав, Минтруд. Также сменились министры экономического развития, юстиции, спорта, культуры, цифрового развития. Министерство по делам Северного Кавказа было упразднено, а количество вице-премьеров сократилось с десяти до девяти.

Фото: government.ru/ Заседание правительства РФ

Как кабмин стал «антикризисным»

Поддержка экономики в условиях пандемии стала главной заботой правительства Мишустина. Тогда был принят ряд мер по поддержке бизнеса и граждан: например, беспроцентные займы на выплату зарплат, кредитные и налоговые каникулы малому и среднему бизнесу, увеличение размера пособия по безработице, «детские» выплаты.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели беспрецедентные антироссийские санкции. Сам Мишустин, выступая с отчетом за 2022 год перед депутатами Госдумы, говорил, что нужно быть реалистами и не ждать ослабления санкционного давления.

Президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в разговоре с NEWS.ru напомнил и о третьем кризисе — нефтяных цен. Речь идет о ситуации, когда в 2020 году цена на нефть марки Brent опускалась ниже 22$ за баррель. По мнению эксперта, все эти три кризиса кабмин под руководством Мишустина прошел успешно.

«Им, в общем-то, удалось удержать макроэкономическую стабильность, остановить падение цен на энергоносители, сохранить сделку ОПЕК+ (о сокращении добычи нефти. — NEWS.ru) — здесь большой плюс профильному вице-премьеру Александру Новаку. Федеральный бюджет остался сбалансированным, национальная валюта — устойчивой», — сказал Минченко. Работу правительства Мишустина он оценил на «четыре с плюсом».

Фото: kremlin.ru Александр Новак

«Система начинает сбоить»

Политолог Павел Салин заявил NEWS.ru, что задача кабмина заключалась в «стабильном, инерционном развитии системы», и выполнять ее пока удается. При этом, по его мнению, периодически «система начинает сбоить» — в качестве примера он привел ситуацию с повышением цен на яйца. «Периодически стали появляться новости, что отдельные виды лекарств из аптек исчезают. Это пока не критично, потому что есть замена, но это тоже проблема», — добавил эксперт.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в свою очередь оценил работу правительства на «троечку» — он недоволен отсутствием «разворота к созидательному курсу». «Дальше и дальше идет повторение, все по лекалам Гайдара, Чубайса, Ельцина, по крайней мере социально-экономический блок», — сказал он NEWS.ru.

«Управленческая революция» в кабмине

С таким мнением не согласен зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин, который оценил работу правительства под руководством Мишустина «в целом положительно». В частности, он отметил цифровизацию в сфере управления. «Это позволило осуществить очень жесткий, очень плотный контроль за деятельностью основной части органов государственного управления», — пояснил он.

В результате эффективность использования бюджетных средств выросла настолько, что даже «частично компенсировала создание искусственного денежного голода в экономике из-за чрезмерно жесткой финансовой политики», подчеркнул Делягин. «При этом впервые был установлен контроль за деятельностью вице-премьеров, которого не было никогда. Они хотя бы формально стали за что-то отвечать, и это, в общем-то, тоже некоторая небольшая управленческая революция», — высказал мнение депутат.

Среди недоработок он назвал то, что управление на основе цифровой платформы привело к некоторому количеству болезней роста, которые вполне понятны и естественны. «Не удалось пока преодолеть тот же самый чрезмерный формализм. И с произволом монополий ничего не смогли сделать», — считает Делягин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Делягин

Кто может стать новым премьер-министром

По мере приближения президентских выборов появляется все больше версий о дальнейшей судьбе правительства, некоторые эксперты даже предрекают «кадровую бурю». В частности, в Сети можно встретить предположения, что кресло премьер-министра вместо Мишустина займет заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В Telegram-каналах обсуждают версии о том, что в качестве кандидатов на пост главы кабмина рассматриваются вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а Михаилу Мишустину предложат возглавить Центральный банк.

«Есть игроки, которые хотели бы поставить своего протеже на пост премьер-министра. Не потому, что им не нужен Мишустин, а потому что им нужен этот пост. А Мишустин не является „их человеком“. Разные слухи ходят — допустим, это могут быть те же силовики», — сказал Салин.

Минченко считает, что нынешний президент доволен работой Мишустина. При этом эксперт подчеркнул, что «могут быть и другие аргументы». «Пока я бы сказал, что 60% — это вероятность, что он сохранит пост, 40% — что не сохранит», — предположил глава коммуникационного холдинга.

Обухов считает информацию о грядущей смене премьер-министра домыслами, при этом он обращает внимание на то, что действующий президент уже не раз менял руководителей правительства. «На мой взгляд, лучшим премьер-министром был бы Геннадий Зюганов», — высказал мнение депутат от КПРФ.

По мнению Делягина, Мишустин — лучший председатель правительства после Евгения Примакова, «а если брать не катастрофические обстоятельства, то просто лучший». По словам парламентария, если нынешний премьер-министр сохранит свой пост, «это будет большое счастье». «Если будет назначен кто-то другой, то это будет уже какая-то другая логика назначения, которую я пока себе представить не могу», — добавил Делягин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Что будет с Набиуллиной

С 2013 года должность главы Центробанка занимает Эльвира Набиуллина. Два года назад Госдума назначила ее на очередной пятилетний срок. Покинет ли Набиуллина пост главы ЦБ после президентских выборов, зависит от того, насколько глубокими будут кадровые изменения, считает Салин. «Если будут очень глубокими, то и ее уберут, потому что она технократ. Если договорятся о каком-то компромиссе и продолжении текущего курса, то она сохранит свой пост», — сказал политолог.

Обухов, говоря о карьере Набиуллиной в случае отставки, напомнил, что она занимает пост заместителя управляющего от России в Международном валютном фонде (МВФ). По его мнению, она «смело уедет». Делягин в свою очередь заявил, что «механическая замена» Набиуллиной ничего не даст — по словам законодателя, нужна смена «экономической политики, а не замена таблички». Депутат считает, что «при нынешнем уровне качества госуправления, которое позволяло ей так долго удерживаться на должности, ее могут назначить в прямом смысле кем угодно».

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