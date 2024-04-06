Уход с НТВ, свой бизнес, тайный муж: где сейчас телеведущая Анна Янкина

Фото: Социальные сети

Анна Янкина

Анна Янкина получила известность как ведущая программы «Центральное телевидение» на канале НТВ. Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Анна Янкина

Анна Янкина родилась 20 апреля 1986 года в Саратове. После окончания школы поступила в Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского на факультет экономики.

Карьеру на телевидении Янкина начала в 18 лет, будучи студенткой. Она устроилась на местный канал, где была ведущей новостной программы «Вести Саратова». Также работала в качестве корреспондента. В 2010 году переехала в Москву. Первое время снималась в программе «Вести-Москва», а позднее — в передачах «Анатомия дня», «Итоги дня», «Ради жизни», «Живой Новый год».

В 2018 году Анна Янкина стала постоянной ведущей «Центрального телевидения» на НТВ. В программе обсуждаются главные и эксклюзивные темы недели. Телеведущая является лауреатом премии от «Евразийского телефорума» и финалисткой премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».

Что известно о личной жизни Анны Янкиной

Телеведущая замужем. Предложение руки и сердца она получила в 2018 году в прямом эфире НТВ. Во время передачи «Центральное телевидение» в студию зашел мужчина и вручил Янкиной букет цветов. Как оказалось, это был будущий муж журналистки. Он ни разу не повернулся к камерам лицом, поэтому его личность неизвестна.

Свадьбу пара сыграла 3 ноября 2018 года. После церемонии бракосочетания Анна Янкина появилась в студии НТВ с букетом невесты и бросила его в зрительный зал. Сейчас телеведущая воспитывает дочь, о том, как зовут наследницу, она не разглашает.

Фото: Социальные сети Анна Янкина

Чем сейчас занимается Анна Янкина

Более года назад Анна Янкина покинула программу «Центральное телевидение». Она считает, что работать телеведущей можно ограниченный срок, потому что есть стереотипы о том, что в кадре нужно оставаться стройной и соответствовать стандартам красоты. Также ведущая отметила, что ей приходилось пропускать через себя много информации, а ее утро начиналось не с кофе, а с прочтения новостей.

«Работа на НТВ была для меня незабываемым опытом, и я благодарна коллегам и зрителям за поддержку и доверие. Но пришло время для новых вызовов и проектов, и я решила покинуть канал. Остаюсь верной своей профессии и надеюсь на дальнейшую поддержку и понимание со стороны публики», — заявила она.

На настоящий момент Анна Янкина занимается бизнесом. Сейчас она является владелицей российского бренда детских вещей MAMANNA.

«У меня была собрана какая-то часть накоплений, был миллион рублей, который решили вложить в бренд детской одежды. Я нашла конструктора, с которым мы отрисовали по моим эскизам лекала, по ним попробовали создать трикотажные изделия, и вот как-то пошло-поехало. Возникла идея открыть маленький шоурум. <...> То дело, которым я сейчас занимаюсь, оно меня поглотило впервые с тех 18 лет, как я пришла на ТВ», — рассказала она YouTube-каналу «Культурный код».

Также Анна Янкина зачастую выступает ведущей музыкальных концертов, в частности, ведет культурно-благотворительный фестиваль композитора Игоря Крутого «Добрая волна».

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