Российская журналистка рассказала, как переболела COVID-19

https://static.news.ru/photo/2be1a272-97aa-11ea-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/annayankina

Ведущая НТВ Анна Янкина и её супруг переболели коронавирусной инфекцией. По их словам, новое заболевание протекает скрытно, поэтому оно так коварно.

Журналистка рассказала, что первым недомогание почувствовал её муж. Позже заразилась она. При этом у них есть ребёнок, который чудом не заболел.

Мы поехали делать компьютерную томографию. КТ показала, что лёгкие абсолютно чистые. В этом и коварство этого вируса, что он развивается просто молниеносно. При этом на четвёртый день у мужа пропало обоняние, — отметила девушка в эфире «Центрального телевидения».

Сотрудница федерального канала подчеркнула, что их спасли врачи. Они сразу поняли, что перед ними заболевшие COVID-19. Паре прописали антибиотики. И через некоторое время они пошли на поправку. Сейчас семейство спокойно рассказывает о пережитом, потому что опасность миновала.

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.

Как писал NEWS.ru, народная артистка России Татьяна Васильева получила за выход в эфир программы «Пусть говорят» про коронавирус 120 тысяч рублей. И деньги ей не перевели на карту, как это обычно бывает, а отдали наличкой, рассказала её подруга, телеведущая Дана Борисова. Борисова хотела рассказать об этом поступке в «Пусть говорят», однако редакторы программы не позволили ей сделать этого, сославшись на запрет руководства, так как грубое нарушение Васильевой правил карантина является уголовным преступлением.