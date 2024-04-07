Убивший жену экс-министр Казахстана попытался оправдаться Экс-министр Казахстана Бишимбаев: когда бил жену, пытался ей не навредить

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На судебном заседании бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, до смерти забивший свою жену Салтанат Нукенову, попытался оправдать свои действия, сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ. Экс-чиновник заявил, что когда избивал девушку, всегда «был начеку», чтобы не навредить ей. Прокурор попросил его объяснить свои действия в эпизоде у лифта, который попал на видео.

Я когда пинал ее, я понимал, что пинаю по ягодицам. Что от этого человек не получит существенный вред. Осознавал, что нельзя причинить ей существенный вред здоровью, — сказал Бишимбаев.

При этом мать погибшей рассказала суду, что он убивал Салтанат в течение восьми часов. В результате девушка скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. Родственники Нукеновой считают, что дело пытаются замять. Бишимбаев занимал посты министра экономики Казахстана до 2016 года. Затем он попался на взятке и хищении имущества, но был условно-досрочно освобожден.

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