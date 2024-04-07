На судебном заседании бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, до смерти забивший свою жену Салтанат Нукенову, попытался оправдать свои действия, сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ. Экс-чиновник заявил, что когда избивал девушку, всегда «был начеку», чтобы не навредить ей. Прокурор попросил его объяснить свои действия в эпизоде у лифта, который попал на видео.

Я когда пинал ее, я понимал, что пинаю по ягодицам. Что от этого человек не получит существенный вред. Осознавал, что нельзя причинить ей существенный вред здоровью,сказал Бишимбаев.

При этом мать погибшей рассказала суду, что он убивал Салтанат в течение восьми часов. В результате девушка скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. Родственники Нукеновой считают, что дело пытаются замять. Бишимбаев занимал посты министра экономики Казахстана до 2016 года. Затем он попался на взятке и хищении имущества, но был условно-досрочно освобожден.

В Горно-Алтайске 88-летний инвалид пойдет под суд за убийство 89-летней супруги, информировала пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю. Мужчина насмерть забил жену дубиной в ходе бытовой ссоры. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в начале ноября 2023 года. Супруги поссорились из-за отказа женщины выключить телевизор. Разозленный муж несколько раз ударил ее дубиной по голове и по телу, отчего потерпевшая скончалась на месте.

В городе Ачинске Красноярского края ранее задержали двух местных жителей по подозрению в убийстве 75-летнего мужчины. По версии следствия, пенсионера лишили жизни из-за 1 млн рублей, которые ему задолжал один из подозреваемых.