Юрист рассказал, какой срок грозит экс-министру Казахстана за убийство жены Юрист Русяев: экс-министру Казахстана грозит пожизненный срок за убийство жены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-министру Казахстана Куандыку Бишимбаеву могут вменить несколько статей Уголовного кодекса, заявил управляющий компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru. По словам эксперта, если вину докажут, то ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Юрист также напомнил, что Бишимбаев отрицает свою прямую причастность к убийству супруги.

Куандык Бишимбаев отрицает свою прямую причастность к убийству жены, однако признает, что косвенно виновен в ее гибели. Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, ему могут быть вменены следующие статьи: статья 99 часть 1 «Убийство», пункт 5 части 2 статьи 99 «Убийство, совершенное с особой жестокостью», пункт 1 части 2 статьи 110 «Истязание», — рассказал Русяев.

Юрист уточнил, что суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, такие как особая жестокость преступления. Кроме того, существенную роль в процессе сыграет прежняя судимость экс-министра, которого обвинили в коррупционных преступлениях.

9 января стало известно, что экс-министр национальной экономики республики Куандык Бишимбаев предстанет перед судом за убийство супруги. По данным следствия, в одном из ресторанов Астаны он избил свою жену. От полученных травм женщина скончалась.