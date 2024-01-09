Экс-министр Казахстана предстанет перед судом за убийство супруги Экс-министр Казахстана Бишимбаев предстанет перед судом за убийство супруги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане экс-министр национальной экономики республики Куандык Бишимбаев предстанет перед судом за убийство супруги, сообщает EADaily со ссылкой на адвоката Жанну Мухамади. Юрист в своих социальных сетях подчеркнула, что ознакомилась с проведенными по делу экспертизами. По ее словам, за свою практику она не сталкивалась с подобной хладнокровностью.

Нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела, — написала адвокат.

Дело будет передано в прокуратуру. Под арест также взят брат подозреваемого, отметила Мухамади. По ее словам, ему могут предъявить обвинение по факту недонесения о преступлении.

Мы еще не ознакомлены со всеми материалами дела, но, исходя из практики, брату подозреваемого должно быть предъявлено обвинение по статье 434 УК РК (недонесение о преступлении), — отметила адвокат.

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев обвиняется в убийстве своей супруги, совершенном с особой жестокостью. По данным следствия, в одном из ресторанов Астаны он избил свою жену. От полученных травм женщина скончалась.

В Казахстане суд города Кызылорды ранее приговорил бывшую супругу племянника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды к восьми годам лишения свободы. Она признана виновной в хищении более 440 млн тенге (более 8,5 млн рублей).