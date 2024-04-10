«Уезжать из России не собираюсь»: как живет телеведущая Наиля Аскер-заде

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Наиля Аскер-заде

Телеведущая и журналист Наиля Аскер-заде известна зрителям политических и экономических передач. Над какими проектами она сейчас работает, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наиля Аскер-заде

Наиля Аскер-заде родилась 13 декабря 1987 года в Баку. После развода родителей она с матерью и сестрой переехала в Волгоград, где окончила языковую спецшколу и экономический факультет Волгоградского государственного университета.

Получив диплом, Наиля Аскер-заде переехала в Москву и первое время трудилась аудитором, а затем работала журналистом разных изданий. Карьеру на телевидении она начала в 2011 году, получив должность ведущей «Вестей» на канале «Россия 1».

Телеведущая также вела авторские программы «В рабочий полдень» и «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». В эфире она вела откровенные беседы с известными людьми, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Телеведущая удостоена премии ТЭФИ в номинации «Лучший интервьюер». Помимо работы на ТВ, Наиля Аскер-заде создает документальные фильмы. Под ее руководством вышли ленты «Опасный вирус» и «Опасный вирус. План спасения» о вакцинации.

Что известно о личной жизни Наили Аскер-заде

Наиля Аскер-заде отказывается комментировать свою личную жизнь. Пять лет назад в интервью Tatler она призналась, что у нее есть возлюбленный, однако называть его имя не стала.

«Но кто он, я подробно рассказывать не буду. Кому надо, те и так про это знают. <...> Например, про то, как трогательно любимый мужчина встречал новоиспеченного лауреата премии ТЭФИ у Московского театра мюзикла — стоя под дождем, с букетом белых роз», — рассказала она.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Наиля Аскер-заде

Что Наиля Аскер-заде говорила об эмиграции

Наиля Аскер-заде в марте 2022 года обратила внимание на волну выезжающих за границу россиян после объявления спецоперации. Телеведущая призналась, что и среди ее знакомых были те, кто решил уехать, однако она покидать Россию не намерена.

«Кто-то улетел в Грузию, другие — в Казахстан. На всякий случай. Некоторые из тех, кто улетел отдыхать и решил вернуться, долго не могли найти стыковочные рейсы из-за закрытия воздушного пространства. Сейчас в Сети немало фейков. Многие люди на этом фоне боятся. Кто-то — ядерной войны, кто-то — третьей мировой. Мало кто может объяснить свои действия. Лично я считаю, что для россиян сейчас самое безопасное место — это наша страна. Чемоданы не пакую. Если и поеду куда-то, то только по стране», — написала она в соцсетях.

Чем сейчас занимается Наиля Аскер-заде

Наиля Аскер-заде продолжает сниматься на телевидении. Она работает обозревателем программы «Вести» на телеканале «Россия». Также она ведет личный Telegram-канал, где публикует экономические новости недели.

С 2022 года телеведущая находится под санкциями Великобритании, Канады и Украины. Она живет в Москве. В интервью телеведущая опровергала информацию, что у нее есть несколько апартаментов.

«У меня есть квартира в Москве, не восемь, а одна. И да — она большая. <...> Я не совсем понимаю, почему всех так интересует именно моя квартира. Мне кажется, другие публичные личности тоже живут не на вокзале. Хотя я себя к публичным личностям не причисляю. Я не политик, не член партии», — рассказывала она.

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