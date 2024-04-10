«Находиться в России было невыносимо»: куда пропала актриса Дарья Волга

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Дарья Волга

Российская и украинская актриса Дарья Волга сейчас живет в Новой Зеландии. Почему она уехала из РФ, что говорила о спецоперации?

Чем известна Волга

Дарья Волга родилась 19 июня 1974 года в Киеве. Спустя время она вместе с семьей переехала в Москву.

Окончила ВГИК в 1995 году. В 2003 году также окончила режиссерский факультет Оклендского университета и получила степень мастера искусств.

В кино артистка дебютировала в 1993 году в ленте «Вишневый сад». Также она снималась в картинах «Петербургские тайны», «Какая чудная игра», «Редакция», «Лиса Алиса», «Хозяйка тайги», «Голубка», «Мужчина во мне», «Позднее раскаяние», «Боцман Чайка», «Отель „Купидон“», «Чужая семья», «Наперекор судьбе», «Покуть» и других.

Всего в фильмографии Волги более 40 работ.

В 2008 году она также работала ведущей программы «Давай поженимся». Однако она быстро покинула проект, поскольку почувствовала изменение его стиля в сторону скандальности.

«Я вела программу три месяца, и руководство решило резко изменить формат, сделать его более скандальным. Несколько раз я отказывалась озвучивать те вещи, которые от меня требовали редакторы. Например, в программу пришла женщина лет 55, которая хотела встретить мужчину. В молодости она сделала два аборта, после которых так и не смогла стать матерью. Редактор в наушник говорит: «Спроси ее: „Как вы себя чувствуете после того, как убили двоих своих детей?!“» Я не стала это повторять. Как могу я — молодая, здоровая, успешная, замужняя женщина — давать наотмашь по морде человеку, которому и так в жизни пришлось несладко? Лариса Гузеева может. Она более зрелая, опытная, жесткая. Я не могу смотреть „Давай поженимся“ в нынешнем варианте, где ведущие „мочат“ своих героинь», — объясняла Волга.

Что известно о личной жизни Волги, почему она уехала в Новую Зеландию

С 2001 года Дарья Волга замужем за актером Андреем Франчуком. Вместе с ним она уехала в Новую Зеландию.

В 2002 году пара обвенчалась. Супруги воспитывают двоих сыновей — Антона (Эй Джея) и Илью (Илая).

В Новой Зеландии Волга снималась в фильмах и сериалах, а также выступала на театральной сцене и преподавала актерское мастерство. Помимо этого, артистка профессионально занималась живописью — многие из ее картин находятся в частных коллекциях в Новой Зеландии, США и Европы.

Франчук в Новой Зеландии занимался разработками программного обеспечения, открыл собственную международную компанию. В 40 лет он решил стать актером, прошел обучение в Окленде, окончив театральную школу New Zealand School of Performance Arts.

Спустя время Волга и Франчук развелись.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Актеры Александр Феклистов и Дарья Волга на съемках фильма режиссера Анны Чернаковой «Наш Чехов»

Что известно о политической позиции Волги

По данным СМИ, в 2018 году Дарья Волга сдала дом в Новой Зеландии в аренду и вместе с детьми переехала в Киев из-за болезни папы.

«Думаю, мы приносим в его существование радость. У меня некоторое время назад были мысли забрать его к нам в Новую Зеландию. Думала, что так будет лучше, но теперь понимаю, что папе лучше там, где он имеет работу и множество проектов», — говорила она.

Когда началась спецоперация, Волга находилась в Москве, куда поехала, по ее словам, из-за документов.

«Когда я приехала в Киев в 2018 году, то у меня было два паспорта — новозеландский и российский, который я получила в юности, живя с родителями в Москве. И вы не поверите: оказалось, что получить временные документы на жительство на Украине легче с российским паспортом. А мне было это нужно срочно, так как мой папа заболел раком. Мне сказали, что новозеландские документы будут рассматривать не меньше года, а по российскому паспорту документ будет уже через месяц. Слышать такое новозеландскому гражданину, который за Украину, было очень досадно. Тем более когда уже случилась ситуация с Крымом и продолжалась ситуация с Донбассом. Можете себе представить?» — жаловалась она.

В 2021 году актриса потеряла российский паспорт.

«Я получила документ и забыла о российском паспорте, жила на Украине, снималась в прекрасных проектах, делала свое кино. Но в декабре 2021 года я лечу в Стамбул и теряю паспорт. Это самое страшное, что может произойти со мной. Российский паспорт, на который оформлен украинский документ, был просроченным, я не собиралась его восстанавливать. Что делать? Я обила все пороги украинских инстанций, обращалась к юристам. Мне сказали, что ничего нельзя сделать, кроме как поехать в Россию и восстановить документ, а затем вернуться на Украину и получить снова украинский вид на жительство. Я решила, что нужно ехать. И 20 февраля 2022 года я очутилась в Москве», — вспоминала Волга.

Артистка также называла Россию «садистским государством» и утверждала, что ей «было невыносимо» находиться там.

«Это реально садистское государство. Каждый день у меня была истерика. Находиться в России было невыносимо», — утверждала она.

Где сейчас Волга

По данным СМИ, сейчас Дарья Волга живет в новозеландском Окленде вместе с детьми, которые уехали с Украины после начала спецоперации.

«Мой бывший муж тоже живет в Новой Зеландии, мы остались прекрасными друзьями. У него новая жена и дочь. Мы в хороших отношениях», — делилась актриса.

О своей жизни сейчас она рассказывает мало.

«Я стараюсь не очень рассказывать о своей нынешней жизни в соцсетях, потому что получается, что я вроде в шоколаде, когда другим украинцам непросто. Мой старший сын все время мониторит новости, бесконечно постит украинские истории, шлет донаты. Помогает мне организовывать мероприятия в поддержку Украины», — заявляла Волга.

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