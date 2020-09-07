Машков рассказал, кто заменит Матвеева в спектакле «Табакерки»

https://static.news.ru/photo/2ed9d3be-f0fb-11ea-973c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Чурсин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Стало известно, кто заменит актёра Максима Матвеева в новом сезоне «Табакерки». Как заявил художественный руководитель театра Владимир Машков, его роль будет играть артист Юрий Чурсин.

К сожалению, Максим Матвеев не сможет с нами сотрудничать, у него много своих планов. Ему трудно совмещать и делать театр основном местом работы. В то же время жалко снимать с репертуара спектакли, в которых он участвовал, — пояснил он в интервью «КП-Санкт-Петербург».

По его словам, достигнута о том, что Чурсин будет исполнять главную роль, достигнута с режиссёром «Кинастона» Евгением Писаревым.

Машков рассказал, что в труппе появились также новые артисты – выпускники Театральной школы Олега Табакова. Они будут задействованы в новых спектаклях сезона, в частности «И грех, и смех» по рассказам Чехова, «Полоумный Журден» по пьесе Михаила Булгакова, «Шекспир в Голливуде» по пьесе Кена Людвига.

Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев покинул театр в межсезонье. Он перебрался в Санкт-Петербург к жене и детям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Машков перевёл трёх актёров на новые договоры. Такая участь постигла и Розу Хайруллину, известную по роли в сериале «Содержанки».