Стоянов в роли женщины, ЭКО с Ефремовым: что смотреть на неделе

Фото: ОККО

Никита Ефремов в сериале «Морозко»

Новая прокатная неделя принесла драму «Май. Декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур и испанский хоррор об эмиграции «Границы безумия». На онлайн-платформах выходит новая комедия с Юрием Стояновым «Артист с большой дороги», детектив «Черное солнце» и драмеди «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

«Май. Декабрь»

Премьера: 29 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Натали Портман, Джулианна Мур, Чарльз Мелтон.

Зачем смотреть: в основу ленты положена реальная история Мэри Кей Летурно, которую в 1997 году арестовали за изнасилование 13-летнего ученика Вилли Фуалау.

Их отношения стали поводом для сплетен и получили максимальную огласку в СМИ. Сюжет картины рассказывает не только скандальную предысторию, но и события 20 лет спустя, когда Грейси и Джо (так учительницу и ученика зовут в фильме) уже женаты и в Голливуде собираются снимать кино об их жизни. Актриса Элизабет в исполнении Натали Портман приезжает в загородный дом пары, чтобы получше узнать их историю. Однако визит только усугубляет разлад между супругами и приводит к непоправимым последствиям. В фильме преподавательницу Грейси сыграла Джулианна Мур, а ученика Джо — Чарльз Мелтон.

«Границы безумия»

Премьера: 29 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Альберто Амман, Бруна Кузи, Бен Темпл, Лора Гомес.

Зачем смотреть: камерная драма об эмиграции от дебютантов Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса. Фильм стал одним из главных событий испанского кинематографа 2023 года и получил три номинации на национальную премию «Гойя».

В центре сюжета — урбанист Диего (Альберто Амман) и танцовщица Елена (Бруна Кузи). Они приезжают в США из Аргентины, чтобы начать новую жизнь. Однако в аэропорту Нью-Йорка супругов задерживает служба пограничного контроля и отводит на изнурительный допрос в подсобное помещение. Героев заставляют раскрыть секреты и активно высмеивают за желание сбежать в Америку. История, рассказанная в фильме, является переработанной версией личного опыта режиссеров Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса, которые переехали из Венесуэлы в США. Из камерной драмы об эмиграции режиссеры сделали психологический хоррор о встрече с бездушной государственной машиной.

«Артист с большой дороги»

Премьера: 29 февраля

Где смотреть: Start

В ролях: Юрий Стоянов, Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Антон Шаврин, Александр Самойленко.

Зачем смотреть: история про вора-рецидивиста, которому приходится стать «няней под прикрытием» для собственных внуков, чтобы вернуть награбленное и собственную семью.

По сюжету вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он хочет завязать с криминальным прошлым, но для этого ему сначала нужно вернуть награбленное. Тайник находится в собственном доме Артиста, где уже живут его невестка и внуки. Чтобы забрать свои воровские трофеи, герой устраивается няней.

Режиссером выступил Дмитрий Грибанов, уже снимавший Юрия Стоянова во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы». Эта роль, как и в предыдущем проекте Грибанова, писалась специально под Стоянова. В этот раз он сыграет сразу 10 персонажей.

«Роль няни в „Артисте с большой дороги“ — это продолжение мировой кинотрадиции таких фильмов, как „Тутси“, „В джазе только девушки“, „Здравствуйте, я ваша тетя“. Важно сказать, что мой герой — это не мужчина, который хочет быть женщиной. Это мужчина, который вынужден переодеться и сыграть роль няни: потому что это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным», — рассказывал Юрий Стоянов о своем персонаже.

«Черное солнце»

Премьера: 1 марта

Где смотреть: KION

В ролях: Максим Стоянов, Юрий Чурсин, Виктория Корлякова, Петр Кислов, Артур Казберов, Петр Нечипоренко, Петар Зекавица, Георгий Зельцер, Петр Романов, Александра Большакова, Полина Ватага.

Зачем смотреть: многосерийный остросюжетный детектив, в котором главные герои будут превращаться из непримиримых врагов в добрых приятелей.

Сюжет рассказывает о двух следователях (Юрий Чурсин и Максим Стоянов), которые объединяются для расследования убийства в Выборге у финской границы. Картина стала режиссерским дебютом актрисы Анны Носатовой.

«У меня невероятно интересная роль, которую я считаю настоящим подарком. При подготовке к ней я даже ездил в отдел полиции к своим знакомым, чтобы прочувствовать реальность профессии. Просто выучить текст и органично его рассказать — неинтересно. Мне важно, чтобы в этом тексте был человек», — сказал Максим Стоянов о своей роли.

«Морозко»

Премьера: 6 марта

Где смотреть: Okko

В ролях: Аглая Тарасова, Никита Ефремов, Андрей Федорцов, Алиса Руденко, Николай Наумов, Гоша Куценко, Виктор Логинов, Елена Морозова, Геннадий Масленников.

Зачем смотреть: терапевтический сериал для тех, у кого не складывается личная жизнь, кто хочет разобраться в себе и обрести долгожданную любовь.

Главная героиня — 33-летняя Рита (Аглая Тарасова). Она выстроила успешную карьеру на телевидении и научилась производить впечатление счастливой деловой женщины. Но на самом деле Рита глубоко несчастна. У героини нет друзей, личной жизни. Последней каплей становится известие о том, что из-за раннего климакса она может забеременеть только с помощью ЭКО. Героиня хватается за эту мысль, как за спасательный трос, и начинает серьезно планировать будущую беременность. Ей помогает случайный знакомый из бара Анатолий (Никита Ефремов).

Режиссер и автор сценария картины Юлия Лысова («Игры в темноте») призналась, что в основу сюжета легла «личная и семейная история», а «у главных персонажей есть прототипы, фотографии которых можно увидеть в заставке». Также она сообщила, что в сериале прозвучат стихи, написанные ее дедом, слесарем завода, которого не стало 30 лет назад.

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