Крым, чувства к Порошиной, «Чикатило»: как живет актер Вячеслав Разбегаев

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Вячеслав Разбегаев

Актер Вячеслав Разбегаев активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о его личной жизни, какие отношения у него были с Марией Порошиной, почему он отказывался ехать в Крым?

Чем известен Разбегаев

Вячеслав Разбегаев родился 14 октября 1965 года в Москве.

В 1983 году был призван в армию. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке. В 1988 году поступил в Школу-студию МХАТ.

В кино Разбегаев дебютировал в 1990 году в картине «Зверобой». Также актер снимался в проектах «Мумия из чемодана», «Месть шута», «Пятый ангел», «Потерявшие солнце», «Девочка с севера», «Кризис Веры», «Обитаемый остров», «Качели», «На крыше мира», «Барвиха», «Последний вагон», «Терминал», «Рейдер», «Объект 11», «Немой», «Молодежка», «Любовь и море», «Экипаж», «Конец невинности», «Паром на двоих», «Начальник разведки» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Разбегаева

Вячеслав Разбегаев женат на бухгалтере по имени Татьяна, родившей ему троих дочерей. Она на 16 лет моложе избранника.

По данным СМИ, пара прожила вместе 15 лет, прежде чем узаконила отношения.

«Видимо, все сложилось. Она меня приняла таким, какой я есть. Она мне была очень интересна. Все вылилось в то, что вылилось. Я прожил довольно насыщенную жизнь до того, как завести семью. Мне есть что вспомнить, что забыть. И вообще, я, наверное, в какой-то степени подкаблучник. Свадьба была недавно. Почему? Да как-то было и так хорошо. Сначала были вопросы со стороны тещи. Она не понимала, почему этого не происходит. И мы это сделали в день рождения средней дочери», — говорил Разбегаев.

Что известно об отношениях Разбегаева с Порошиной

Вячеслав Разбегаев учился вместе с Гошей Куценко и Марией Порошиной. Оба влюбились в актрису, но она выбрала Куценко.

«Маша поступала в Школу-студию МХАТ. Мы как уже такие старожилы любили давать молодым студентам, абитуриентам советы. Вот таким образом мы познакомились», — вспоминал актер.

Спустя годы Разбегаев снимался с Порошиной в картине «Антикиллер». Он отмечал: когда по сюжету должен был поцеловать бывшую возлюбленную, то «все нахлынуло».

Почему Разбегаев не выступил в Крыму

В 2017 году Вячеслав Разбегаев, Андрей Чернышов и Мария Доброжинская не поехали в Крым для участия в спектакле «Любовь по понедельникам». Антреприза проходила в Севастополе.

Тогда Доброжинская заявила, что постановку также не покажут в Ялте и двух других российских городах. По ее словам, дело было в финансовых вопросах, а не в политических.

«Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из-за боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни», — комментировала артистка.

Она добавила, что они с коллегами с удовольствием выступили бы перед жителями Крыма, но спектакль является антрепризным, поэтому организаторы не всегда могут договориться по финансам.

Чем сейчас занимается Разбегаев

Вячеслав Разбегаев продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Мастер и Маргарита», «Маскарад», «Ladies’ Night. Только для женщин. Версия 2018», «Капитанская дочка» и «Играем Зощенко».

В 2023 году актер снялся в картинах «Операция „Престол“» и «Воровка». В 2024 году вышел сериал «Тень Чикатило» с его участием.

В скором времени также должен выйти сериал «Мокрые майки», в котором тоже сыграл Разбегаев.

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