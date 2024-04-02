Опубликован трейлер «Тени Чикатило» с Нагиевым: дата премьеры, где смотреть

Фото: Пресс-служба Okko

Дмитрий Нагиев в сериале «Тень Чикатило»

В Сети появился первый трейлер сериала «Тень Чикатило», одну из ролей в котором исполнит шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Когда премьера продолжения «Чикатило», где смотреть сериал, какой будет сюжет?

Когда премьера «Тени Чикатило», где смотреть

Онлайн-кинотеатр Okko накануне опубликовал первый полноценный трейлер сериала «Тень Чикатило». В середине марта выходил небольшой тизер, а в трейлере показали больше свежих кадров с главными героями.

Премьера сериала состоится 4 апреля, лента включит в себя восемь эпизодов. Так, вторая серия выйдет 11 апреля, третья — 18 апреля, четвертая — 25 апреля, пятая — 2 мая, шестая — 9 мая, седьмая — 16 мая, финальная — 23 мая. Посмотреть «Тень Чикатило» можно будет в онлайн-кинотеатре Okko.

О чем сериал «Тень Чикатило»

«Тень Чикатило» — художественный сериал режиссеров Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили, спин-офф «Чикатило», рассказывающий об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого как минимум 83 жертвы. Съемки проекта начались в июне 2023 года. Главные герои сериала — милиционеры, до этого появлявшиеся в «Чикатило». Они отправляются в Иркутскую область, чтобы расследовать дело ангарского маньяка.

По сюжету главный антагонист встретится с ростовским потрошителем Андреем Чикатило, что станет отправной точкой в становлении нового неуловимого монстра. Как рассказал Сарик Андреасян, сериал не будет документальным воссозданием реальной истории. К примеру, фамилию маньяка Попкова заменили на Попцов.

Фото: Пресс-служба Okko Федор Лавров в сериале «Тень Чикатило»

Дмитрий Нагиев вновь сыграет Чикатило. В трейлере можно заметить сцены с шоуменом в образе убийцы из лесополосы.

К своим ролям также вернутся Николай Козак (полковник Александр Ковалев), Дмитрий Власкин (психолог Виталий Витвицкий), Юлия Афанасьева (старший лейтенант Ирина Овсянникова), Евгений Шириков (майор КГБ Олег Горюнов) и Олег Каменщиков (майор Эдуард Липягин). Роль ангарского маньяка исполнит Федор Лавров.

Также в сериале сыграют Мария Ахметзянова, Анна Бегунова, Георгий Мартиросян, Владимир Кисаров, Алексей Гаврилов, Вера Соловьева и другие.

Что известно об ангарском маньяке

В основу сюжета «Тени Чикатило» легла история ангарского маньяка Попкова. С учетом последних доказанных эпизодов на его счету 83 жертвы. Свои преступления серийный убийца совершал с 1992 по 2010 год в Иркутской области, действуя в основном в Ангарске и его окрестностях.

Попков был младшим лейтенантом МВД России и до увольнения из органов в 1998 году совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебном автомобиле. С ноября 1994-го по 2000 год в Ангарске он совершил 29 убийств молодых женщин, которые ввиду схожести в преступном почерке и типаже жертвы следователи объединили в одну серию.

Фото: Пресс-служба Okko Николай Козак и Олег Каменщиков в сериале «Тень Чикатило»

Маньяк оставлял жертв в окрестностях Ангарска, в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, отходящим от крупных автострад (Сибирский тракт, объездное шоссе Красноярск — Иркутск). 26 женщин в момент обнаружения были мертвы, еще три — смертельно ранены и скончались в больнице.

В 2012 году ранее закрытое уголовное дело было возобновлено СК РФ. Уже в марте 2012 года результаты молекулярно-генетической экспертизы следов изнасилования 2003 года позволили определить виновного, которым оказался участвовавший в прежнем расследовании Попков. 23 июня того же года маньяка, когда тот пытался перегнать из Владивостока только что купленную машину, арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве трех женщин, совершенных в марте, июне и декабре 1997 года.

Подозреваемый сдался без сопротивления и уже в ОВД дал признательные показания по десяткам убийств. Он также признался, что прекратил убивать из-за импотенции, которую получил вследствие запущенного венерического заболевания.

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